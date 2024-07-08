قافلة مساعدات أردنية جديدة تحمل طرودا غذائية ومستلزمات طبية إلى غزة

وطنا اليوم:عبرت قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة، الاثنين، جرى تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم عدد من المؤسسات والمنظمات والجمعيات.

وحملت القافلة المكونة من 40 شاحنة طرود غذائية ومستلزمات طبية ومحاليل غسيل كلى، ليصار إلى توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي نعمل على شمولية المساعدات الإنسانية التي يتم ادخالها لأهلنا في غزة لتغطي الاحتياجات الضرورية والأساسية في القطاع.

وبين أن استمرارية ارسال وإدخال قوافل المساعدات الإنسانية هي الهدف الرئيسي، وقال “نسعى للوصول لأكبر عدد من الأهل في شمال قطاع غزة في مختلف المناطق”.

وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم الى 2,514 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.