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المستقلة للانتخاب تؤكد شرط استقالة القناصل الفخريين

منذ 20 ثانية
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وطنا اليوم:أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب بأن على القناصل الفخريين المعتمدين لدى المملكة الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب العشرين المقررة في العاشر من أيلول المقبل، تقديم استقالاتهم قبل الثاني عشر من الشهر الحالي.
وجاء تأكيد “المستقلة للانتخاب” ردا على استفسارات وصلتها حول تقديم القناصل الفخريين المعتمدين لدى المملكة للاستقالة في الثاني عشر من الشهر الحالي، وهو آخر موعد يسبق مدة الستين يوما قبل موعد يوم الاقتراع.
ولفتت “المستقلة للانتخاب” في بيان لها إلى أن نص البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (4) في نظام رقم (135) لسنة (2019) المعدل لنظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة لسنة (2019)، نصّت على شرط لمن تم اعتماده قنصلا فخريا في المملكة ويرغب في الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، أن لا يكون “عضوا في مجلس الأعيان أو مجلس النواب، وأن لا يكون رئيسا أو عضوا لمجلس بلدي أو محلي أو لمجلس المحافظة”.
واستندت “المستقلة للانتخاب” في قرارها المتعلق بمنع ترشح القناصل الفخريين المعتمدين لدى المملكة من دون تقديم استقالاتهم، إلى قرار قضائي سابق قضى “برفض ترشيح أحد القناصل الفخريين”، دعما لقرار الهيئة المستقلة للانتخاب التي اعتبر ترشح القناصل الفخريين المعتمدين مخالفا لشروط الترشح من دون تقدمهم بالاستقالات التزاما بالنظام المتعلق بعملهم.
وأضافت الهيئة بأنه قياسا على شروط العضوية لمجلس النواب فإن نفس الشروط تُطبق على شروط الترشح، وفقا لعرف قانوني أكده قرار قضائي سابق.


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