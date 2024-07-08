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مدير الشؤون الفلسطينية يكرم جمعيات خيرية في مخيم البقعة

منذ 8 ثواني
مدير الشؤون الفلسطينية يكرم جمعيات خيرية في مخيم البقعة

وطنا اليوم:قام المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية اليوم بتكريم عددا من الجمعيات الخيرية الفاعلة في مخيم البقعة في مبنى لجنة خدمات مخيم البقعة بحضور رئيس لجنة خدمات المخيم خليل مسلم وعددا من أعضاء اللجنة ومدير المخيمات في الدائرة أسامة علقم ومدير مكتب الدائرة لمحافظة البلقاء محمد جادالله.
وجاء هذا التكريم لإسهام هذه المؤسسات بإبراز مظاهر الاحتفال في الأعياد والمناسبات الوطنية خاصة مناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين وهي اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين مقاليد الحكم.
وتقدم خرفان بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إعطاء هذه المناسبة حقها مشيرا الى الدور الفاعل الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في خدمة المواطنين في المخيم مثمنا المبادرة الملكية بتخصيص مبنيين لهذه المؤسسات تقديرا من جلالة الملك لدورها الحيوي والفاعل في خدمة المجتمع.
وأهاب خرفان بضرورة تعزيز دور الجمعيات الخيرية في خدمة المجتمع بشكل عام وضرورة اسهامها في الانتخابات البرلمانية القادمة تعزيزا لمنظومة التحديث السياسي التي تعتبر اهم خطوة في التحديث السياسي من خلال نشر الوعي بين أبناء المخيم بأهمية دورهم في هذه الانتخابات وحثهم على المشاركة والاقتراع.
وتقدم رؤساء الجمعيات بالشكر والتقدير لمدير عام الشؤون الفلسطينية على دعمه المستمر للجمعيات والمساهمة في تذليل العقبات امام عملهم مؤكدين ان مساهمتهم ومشاركتهم في المناسبات الوطنية هو واجب وطني نابع من انتمائهم وولائم للوطن وقائده المفدى.


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