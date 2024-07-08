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زفاف يتحول لمأتم.. مصرع عروسين إثر سقوط سيارتهما في النيل

منذ دقيقتين
زفاف يتحول لمأتم.. مصرع عروسين إثر سقوط سيارتهما في النيل

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام مصرية بسقوط سيارة زفاف لعروسين مساء الأحد، في مياه نهر النيل ناحية الطريق الدائري في المعادي بالقاهرة.
ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن شهود عيان أن الحادث أسفر عن مصرع العروسين، وجار البحث عن مفقودين في المياه.
وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، رفقة قوات الحماية المدنية للبحث عن جثامين أية أشخاص عقب انتشال جثتي العروسين.
وكما سارعت فرق الإنقاذ النهري للبحث عن المفقودين وسط مياه النيل، مع وجود أمني مكثف لرجال قوات الإنقاذ.


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