كتلة “الوفاق” تُعلن عن تشكيلها كأول كتلة مكتملة في دائرة إربد الأولى

وطنا اليوم_ محمد ملكاوي_ أُعلن اليوم عن تشكيل كتلة “الوفاق” في قصبة إربد، لتصبح أول كتلة مكتملة في دائرة إربد الأولى استعداداً للانتخابات النيابية المقبلة. تتألف الكتلة من مجموعة من الشخصيات البارزة في المجتمع، وهم:

– م. جمال الزيناتي

– د. إحسان حمادة

– ممدوح العوادين

– بسام الحمايدة

– إياد النجار

– مروان أبو الهيجاء

– مازن الجسيراوي

– الكوتا: م. مي أبو اعداد

تسعى كتلة “الوفاق” من خلال هذا التشكيل إلى تقديم رؤية جديدة وبرامج انتخابية تعكس تطلعات سكان إربد، وتهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية والتنموية في المنطقة. ويأمل أعضاء الكتلة أن يتمكنوا من الحصول على دعم الناخبين لتحقيق التغيير المنشود وتحقيق طموحات المواطنين في دائرة إربد الأولى.