بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

مدينة الـ20 دقيقة.. خطة دبي لإنهاء الاختناقات المرورية

منذ دقيقة واحدة
A picture taken on March 15, 2020, shows a general view of Dubai. No shisha pipe sessions, deserted streets, mosques and shopping malls, drones in the sky broadcasting public health warnings -- the new coronavirus has turned life upside down in Gulf societies. (Photo by KARIM SAHIB / AFP)

وطنا اليوم:كشفت صحيفة “خليج تايمز” الإماراتية عن تفاصيل جديدة لخطة حكومة دبي بتوسيع شبكة المواصلات العامة، التي تهدف لربط مدن الإمارة المختلفة ببعضها البعض، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 20 دقيقة.
والأسبوع الماضي، أعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي عن خطط لتوسيع مترو دبي من 64 محطة حالية (تمتد لمسافة 84 كيلومترا) إلى 96 محطة (140 كيلومترا) بحلول عام 2030، مع خطط مستقبلية لإنشاء 140 محطة (تغطي 228 كيلومترا) بحلول 2040.
وتهدف الخطة إلى “زيادة عدد السكان حول المحطات، بالإضافة إلى تعزيز تنوع المساحات السكنية والتجارية والمكاتب والخدماتية حول المترو”.
ومع ذلك، فإن الهدف لا يقتصر على توسيع شبكة النقل فحسب، بل أيضا على تحسين ظروف العيش في الأحياء السكنية، وهو ما يوصف بخطة “مدينة الـ 20 دقيقة”.
وقالت العميدة المساعدة لشؤون الهندسة بجامعة نيويورك أبوظبي (NYUAD)، مونيكا مينينديز، لصحيفة “خليج تايمز”، إن “توسيع نظام المترو بداية رائعة”.
وأوضحت أن “فكرة المدن التي تستغرق 20 دقيقة هي أن السكان يجب أن يصلوا إلى معظم الخدمات والمرافق الأساسية في نطاق 20 دقيقة”.
وأضافت: “لتحقيق ذلك، فإن هناك حاجة إلى مجموعة من سياسات النقل التي تهدف إلى توسيع وتحسين خيارات النقل المتعددة، مع التخطيط الحضري الذي يهدف إلى تعزيز الأحياء الأكثر كثافة والمختلطة الاستخدام”.
ويقصد بالأحياء المختلطة الاستخدام تلك التي توفر وصولا مريحا للمشاة إلى المتاجر والمطاعم وغيرها من الشركات، حيث تختلط مع المناطق السكنية، مما يقلل الحاجة إلى امتلاك سيارات للتنقل.
وشددت مينينديز على ضرورة “استكمال هذا المشروع بتوسيع أنواع أخرى من وسائل النقل العام مثل نظام الحافلات، بالإضافة إلى وسائل نقل أكثر نشاطا مثل توسيع وتحسين البنية التحتية للمشي وركوب الدراجات وغيرها من أشكال التنقل الصغير”.
وستحل تلك الخطة الاختناقات المرورية في الإمارة، حسبما قال الباحث الإماراتي في السلامة المرورية، مصطفى الداه.
وتعاني دبي من الاختناقات المرورية الحادة، لا سيما خلال أوقات الذروة التي يخرج فيها الموظفون من وإلى أعمالهم.
وكشفت دراسة، نشرت الشهر الماضي، أن سائقي السيارات في دبي خسروا 33 ساعة في الازدحام المروري عام 2023 مقارنة بـ 22 ساعة خلال العام السابق.
وقال الداه إن الازدحام الشديد يرجع إلى أن العديد من السكان يعيشون بعيدا عن منطقة عملهم أو مدارسهم، فضلا عن المواقع والمرافق الهامة الأخرى.
وأشار إلى أنهم “يحتاجون إلى التنقل لمسافات طويلة، وهذا لا يساهم في ازدحام الطرق فحسب، بل يترجم أيضا إلى إنفاق المزيد من الأموال على البنزين، وإهدار الوقت في حركة المرور”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:34

نتنياهو يعلن شروطه قبل محادثات الصفقة الجديدة مع حماس

20:26

الذكرى التاسعة عشر لرحيل المرحوم صالح محمد عبدالرحمن النسور

20:25

الجنسية السعودية للأردني رامي القواسمي

20:18

بعد انقطاع 10 سنوات.. الأردن يستأنف الرحلات المباشرة إلى مطار معيتيقة

19:50

روسيا تسجل غرق 49 شخصاً في يوم واحد وسط موجة حارة

19:32

العثور على جثة أربعيني داخل منزل في عين الباشا

19:27

الأمير هاشم بن الحسين يفتتح مشروع الإعمار الهاشمي الرابع للمسجد الحسيني

19:24

سلطة البترا: المستثمرون من أبناء المنطقة يعملون على بناء 1400 غرفة فندقية جديدة

19:19

شكاوى من غياب المتنزهات والخدمات السياحية على شاطئ البحر الميت

19:13

زهدي جانبيك يكتب: اقتصاد الهواء المحروق

19:08

أبو عبيدة: قدراتنا البشرية بخير وجنّدنا آلاف المقاتلين خلال الحرب

16:59

الصفدي بالعام الهجري الجديد: اعاده الله على فلسطين وقد تحررت

وفيات
وفيات الأحد 7-7-2024وفيات الجمعة 5-7-2024الشاب المحامي فادي الطويل في ذمة اللهالعين جمال الصرايرة ينعي رئيس مجلس أمناء جامعة البتراء موسى شحادةوفيات الخميس 4-7-2024