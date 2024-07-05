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مجلة صوت الجيل تخصص ملف العدد 26 عن أدب الشباب بالزرقاء

6 يوليو 2024
مجلة صوت الجيل تخصص ملف العدد 26 عن أدب الشباب بالزرقاء

خصصت مجلة “صوت الجيل”، الصادرة عن وزارة الثقافة الأردنية، ملف العدد 26 لشهر تموز 2024 عن أدب الشباب في محافظة الزرقاء.

وقد أعد الملف القاص والروائي الدكتور محمد عبدالكريم الزيود وقدمه بمقال بعنوان: “الزرقاء أول المنازل”، إذ شارك فيه نخبة من كتاب الزرقاء والأقلام الشابة الصاعدة في سماء الكتابة والإبداع، حيث وثقوا بنصوصهم مدينتهم، وقاموا بتدوين ذكرياتهم في الزرقاء، حيث الأحياء والحواري والطرق والأسواق المختلفة.

وبين الزيود، أنه شارك في ملف العدد: الكاتب راكان الخوالدة بنص عنونه بـ”سوق الحمرا.. آخر معاقل الثقافة الشعبية في الزرقاء”، والكاتبة نوف الور: بنص” الزرقاء، حيث تغفو الغيوم على رائحة البارود”، والكاتبة ميمونة الشيشاني: بنص “السخنة، ذاكرتي التي لا تصدأ”، والكاتبة سبأ الزيود: بنص “الهاشمية، سحر البدايات”، إضافة إلى الكاتب ناصر الريماوي: بنص “من مخطوطات مدينة الزرقاء، ذروة الحاووز”، والكاتبة حلا السويدات: بنص “الرصيفة، المختلف يتصيّر مؤتلفا”.


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