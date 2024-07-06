عمان الأهلية تُهنّىء بعيد رأس السنة الهجرية

وطنا اليوم_أسرة جامعة عمان الأهلية، ممثلة برئيس مجلس الأمناء دولة عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس، ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ونائبيه ومساعديه، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وطلبة الجامعة، يتقدمون بأسمى آيات التهاني والتبريكات من قيادتنا الهاشمية، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم، ومن الشعب الأردني، ومن أمتنا العربية والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

داعين الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة عليهم جميعاً بالخير والبركات.

وكل عام وأنتم بألف خير.