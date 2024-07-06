بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

عمان الأهلية تُهنّىء بعيد رأس السنة الهجرية

منذ ساعة واحدة
عمان الأهلية تُهنّىء بعيد رأس السنة الهجرية

وطنا اليوم_أسرة جامعة عمان الأهلية، ممثلة برئيس مجلس الأمناء دولة عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس، ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ونائبيه ومساعديه، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وطلبة الجامعة، يتقدمون بأسمى آيات التهاني والتبريكات من قيادتنا الهاشمية، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم، ومن الشعب الأردني، ومن أمتنا العربية والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

داعين الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة عليهم جميعاً بالخير والبركات.

وكل عام وأنتم بألف خير.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
كلمات دليلية
24 ساعة
19:03

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل شحادة

18:05

عاجل .. “التمييز” تؤيد سجن 8 سنوات لمعتدٍ على طفل في عمان

17:58

مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد رأس السنة الهجرية

17:02

مهم من إدارة ترخيص المركبات في الأردن لهذه الفئة

16:37

لواء إسرائيلي: خوض حرب في لبنان سيؤدي لمواجهة مع إيران

15:31

نعم، أردني وربّ الكعبة!!

15:12

تنويه بشأن البنوك الاردنية

14:05

مصدر بحماس يكشف عن بعض تفاصيل الاتفاق المعدّل

13:12

وفاة لاعب كرة القدم المصري أحمد رفعت بعد تعرضه لأزمة قلبية

12:29

ارتياح بين طلبة التوجيهي الأدبي بعد امتحان الدراسات الإسلامية

12:20

ترامب جهز لقبا ساخرا لهاريس في حال ترشيحها بدلا من بايدن

11:49

استشهاد الصحفي امجد جحجوح وزوجته وفاء ابو ضبعان اليوم

وفيات
وفيات الجمعة 5-7-2024الشاب المحامي فادي الطويل في ذمة اللهالعين جمال الصرايرة ينعي رئيس مجلس أمناء جامعة البتراء موسى شحادةوفيات الخميس 4-7-2024وفيات الأربعاء 3-7-2024