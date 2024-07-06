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ارتياح بين طلبة التوجيهي الأدبي بعد امتحان الدراسات الإسلامية

منذ ساعة واحدة
ارتياح بين طلبة التوجيهي الأدبي بعد امتحان الدراسات الإسلامية

وطنا اليوم_ محمد ملكاوي_ اربد _عبر طلبة التوجيهي الأدبي اليوم السبت عن ارتياحهم بعد أدائهم امتحان الدراسات الإسلامية، مشيرين إلى أن الامتحان كان سهلاً والأسئلة كانت مباشرة.

كما أكدوا أن الوقت المخصص للامتحان كان كافياً، وأعرب الطلبة عن أملهم بأن تكون الامتحانات القادمة بنفس المستوى، وخاصة امتحان اللغة الإنجليزية.

وفي الوقت نفسه، تقدم طلبة الفرع العلمي لامتحان الفيزياء، الذي يستمر لمدة ساعتين ونصف، وسط ترقب وخوف من طبيعة ومستوى الأسئلة.

و كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تم تداوله حول تسريب امتحان مادة الكيمياء بالثانوية العامة 2024 على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتليجرام.

وأكد المصدر أن الامتحان المتداول لا يمت للاختبار الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم والعلمية رياضيات بصلة.

وأهاب بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء مجموعات الغش الإلكتروني شاومينج، والتي تهدف للنصب والتربح بشكل غير مشروع.


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