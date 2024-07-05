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الدفاع المدني ينقذ شخصين ضّلا طريقهما أثناء رحلة مغامرات في مادبا

منذ ساعتين
الدفاع المدني ينقذ شخصين ضّلا طريقهما أثناء رحلة مغامرات في مادبا

 وطنا اليوم_قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنَّ الفرق المتخصصة في دفاع مدني مادبا تساندها مديرية الشرطة تمكنت من العثور على شخصين ضلا الطريق أثناء رحلة مغامرات.

وبين أن الشخصين فقدا الاتصال بالمجموعة التي كانا يرافقانها بمنطقة الهيدان بعد انفصالهم عن المجموعة.

وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق البحث بذلت جهوداً كبيرة ولساعات قامت خلالها بتمشيط المنطقة لمسافات واسعة من مكان فقدان الشخصين نظراً لوعورة وصعوبة تضاريس المنطقة .

وأوضح أنه تم العثور عليهما بحالة إرهاق وتعب عام، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما وتأمينهما إلى منطقة آمنة .


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