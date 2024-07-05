الملك يهنئ رئيس الوزراء البريطاني الجديد بتوليه منصبه

وطنا اليوم:بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد السير كير ستارمر، بمناسبة توليه منصبه، بعد فوز حزب العمال في انتخابات مجلس العموم البريطاني.

وأكد جلالته، في البرقية، الحرص على توطيد الشراكة الاستراتيجية والعلاقات التاريخية بين الأردن والمملكة المتحدة، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وعبر جلالة الملك عن تمنياته لرئيس الوزراء البريطاني بالتوفيق في مهامه، وللشعب البريطاني الصديق دوام التقدم والازدهار.