وفد التفاوض الإسرائيلي يعود.. وحماس تكشف الموعد المتوقع للرد

وطنا اليوم:غادر الوفد الإسرائيلي بقيادة رئيس جهاز المخابرات (الموساد) ديفيد برنيع الدوحة بعد لقاء الوسطاء القطريين بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة، وفق حديث مصدر مطلع لرويترز.

وأكد المسؤول في حركة حماس أسامة حمدان الجمعة لوكالة فرانس برس أن الحركة تتوقع ردا إسرائيليا على مقترحاتها لوقف إطلاق النار في غزة بحلول السبت.

وقال حمدان “نحن لا نرغب بالتحدث عن تفاصيل هذه الأفكار، بانتظار أن نسمع ردا غالبا أن يكون اليوم أو غدا”.

وأوضح حمدان “إذا كان الرد إيجابيا فعند ذلك سيتم الحديث عن هذه الأفكار بالتفصيل لأننا سندخل في البحث التنفيذي لهذه الأفكار وهذا أمر لن يحتاج وقتا طويلا بإذن الله”.

وبحسب حمدان فإنه “لم يكن هناك مقترح جديد مسلّم بل هناك نقاط محددة جرى التداول حولها، نحن لا نتحدث عن مقترح جديد أو شيء جديد بل هي نفس الورقة التي تمت الموافقة عليها والجانب الإسرائيلي اعترض عليها”.

وتابع “نحن في كل مرة كنا نضغط للتوصل لاتفاق، هذه المرة أعتقد ان المقاومة نجحت في أن تغلق الأبواب والحجج التي كان يتمسك بها الجانب الإسرائيلي. ونأمل أن يكون موقف الإدارة الأميركية حازما في إلزام الجانب الإسرائيلي بهذه الأفكار، وبالتالي يتم وقف العدوان”.

وبعد أشهر من الجمود على صعيد المفاوضات الرامية لوقف الحرب على غزة وإطلاق سراح المحتجزين، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس من رئيس جهاز الموساد التوجه إلى قطر بعدما طرحت حركة حماس “أفكاراً” جديدة لوضع حد للحرب.

وأوضح حمدان أن القدرات العسكرية للحركة في قطاع غزة “لا تزال في وضع جيد يمكنها من الاستمرار” في الحرب، وأصر على أن “الحديث عن تفاصيل صفقة تبادل الأسرى مبكّر”.