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مسيرة حاشدة في عمّان تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

منذ ساعة واحدة
مسيرة حاشدة في عمّان تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

وطنا اليوم:انطلقت مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد بعمان، تندد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم والمتواصل على قطاع غزة، وتدعم صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري في غزة والضفة الغربية أمام آلة القتل والتدمير الإسرائيلية.
ودعا المشاركون الذين يمثلون مختلف أطياف المجتمع الأردني، إلى الوقف الفوري للعدوان على غزة واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، منددين بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية، مثلما طالبوا بإلغاء جميع المعاهدات مع الكيان الإسرائيلي الذي يشن أشرس هجوم على الأرض والإنسان.
وندد المشاركون بالمجازر الإسرائيلية والانتهاكات والمجازر البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين العزل في القطاع منذ السابع من أكتوبر وراح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.
ودعا المشاركون إلى ضرورة التدخل الدولي والعربي لوقف هذه الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مؤكدين أن ثبات المقاومة، هو الطرق الوحيد لثني إسرائيل عن مخططاتها التوسعية وإفشال مخططات العدو الصهيوني ومشاريع الضم والتهجير.
وثمنوا الجهود الكبيرة التي يبذلها ويقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، وعلى مختلف المستويات للدفاع عن القضية الفلسطينية، مشددين على وقوفهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في مساندة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة واستعادة حقوقه الشرعية.


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