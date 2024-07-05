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رفع الرايات الحمراء بالشواطئ.. تحذير للمصطافين بالإسكندرية

منذ ساعة واحدة
رفع الرايات الحمراء بالشواطئ.. تحذير للمصطافين بالإسكندرية

وطنا اليوم:أخلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، مياه شواطئ القطاع الغربي من الرواد وأمرت بمنع نزولهم حفاظا على أرواحهم، مؤكدة متابعتها وجود أفراد الإنقاذ على أبراج المراقبة.
وجاء ذلك للاضطراب الشديد لمياه شواطئ القطاع الغربي، وتم رفع الرايات الحمراء، بسبب هبوب رياح شديدة، ما أدى إلى علو الأمواج، اليوم الجمعة.
وشهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا كبيرا من المواطنين والزوار من المحافظات الأخرى، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية، ورفعت شواطئ القطاع الشرقي الرايات الخضراء والصفراء، بسبب الاضطراب النسبي في المياه.
ويذكر أن الراية الخضراء تعني استقرار مياه البحر، بينما الصفراء تشير إلى أن حالة البحر غير مستقرة نسبيًا، ويمكن النزول للبحر لكن بحذر، وترفع الراية الحمراء عند ارتفاع أمواج البحر ومن ثم يحظر نزول المياه.


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