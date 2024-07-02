غرامات مالية على أندية الرمثا والفيصلي والوحدات وسحاب

وطنا اليوم:فرضت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، عقوبات مالية على أندية الرمثا والفيصلي والوحدات وسحاب، على خلفية أحداث جرت خلال مباريات هذه الفرق في بطولة كأس الأردن.

وغرّمت اللجنة التأديبية نادي سحاب مبلغ 600 دينار، والرمثا 400 والفيصلي 600 والوحدات 500 دينار.

كما تم إيقاف مدرب سحاب محمد المحارمة 6 مباريات رسمية وتغريمه 2500 دينار، وإيقاف مدرب الرمثا وسيم البزور مباراة وتغريمه 500 دينار