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وفاة عضو المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي احمد عبد الرزاق الحياري

منذ ساعتين
وفاة عضو المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي احمد عبد الرزاق الحياري

وطنا اليوم:بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ينعي الحزب المدني الديمقراطي فقيده المرحوم بإذن الله (أحمد عبد الرزاق الحياري)، عضو المجلس المركزي للحزب ونائب رئيس فرع عمان الثانية، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 54 عاما.

وإننا إذ نعزي أنفسنا وعائلة الفقيد ورفاقه وأحبابه، لنذكر مناقبه الحميدة وسيرته العطرة ودوره الدؤوب في سبيل مبادئ الحزب وخدمة الوطن والمواطن.

نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منزلة الصالحين وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،

سيتم تشيع جثمانه الطاهر من بعد صلاة عصر اليوم الاثنين 17 / 6 / 2024 من مسجد الفردوس السلط إلى مقبرة العائلة في ام خروبة.

تقبل التعازي للرجال من بعد صلاة العصر ليومي الاثنين والثلاثاء بديوان عشيرة الكائن في شارع الستين والنساء في منزل العائلة في الرابية/ الشميساني شارع عبدالله ابو طويله بناية رقم 36 بعد صلاة العصر.

وسيكون يوم الأربعاء العزاء في منزل العائلة للرجال والنساء بعد صلاة العصر في الشميساني/الرابية شارع عبدالله ابو طويله بناية رقم 36.

للاتصال الهاتفي:
خالد ٠٧٩٦٦٨٦٧٥٨
عمر ٠٧٩٥٩٩٦٩٠٠


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