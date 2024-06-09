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قائد سلاح الجو السابق إحسان شــردم في ذمة الله

منذ 3 ساعات
قائد سلاح الجو السابق إحسان شــردم في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقل إلى رحمة الله قائد سلاح الجو الملكي الاردني السابق الفريق المتقاعد إحسان شــردم.
شردم من مواليد عمان في العام 1938، وقد درس الثانوية في الكلية العلمية الاسلامية، وانضم الى سلاح الجو الملكي في بداية عام 1959، وتخرج من كلية سلاح الجو الملكي البريطاني عام 1963، وتخرج بتميز من كلية الحرب الجوية لسلاح الجو الأمريكي.
منح شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعه كلامازو الأمريكية نظراً لإنجازاته وسعيه للسلام في الشرق الاوسط.
‏وكان قائداً لسلاح الجو الملكي الاردني عام 1983، وتم ترفيعه لرتبة فريق في 31/1/1992 الى أن أحيل على التقاعد عام 1993، وعين مستشاراً للمغفور له الملك حسين بن طلال.
وعمل في المجال المدني كنائب لرئيس مجلس إدارة شركة عالية – الخطوط الجوية الملكية الاردنية، وعين عضوا في مجلس الاعيان 24.
‏يحمل عدداً من الأوسمة الاردنية والعربية والاسلامية الرفيعة من الدول الشقيقة والصديقة من ضمنها وسام الاقدام العسكري ونوط الشجاعة العراقي .


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