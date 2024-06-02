بايدن يكشف عن خطة إسرائيلية وقف الحرب في غزة

وطنا اليوم:حرك خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن مقترح إنهاء الحرب في غزة، المياه الراكدة بشأن مفاوضات الهدنة المتعثرة منذ عدّة أشهر، خاصة في ظل تجاوب الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، واستعداد الوسطاء للمضي قدمًا في العمل عليه تمهيدًا للحصول على موافقة طرفي الحرب لتنفيذ بنوده.

بيد أن المقترح ذاته جاء بمثابة “اختبار جاد” لكيفية تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خضم الأزمات الداخلية والخارجية التي تحيط به.

ويعتقد محللون إسرائيليون ومراقبون في حديثهم لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن بايدن وضع نتنياهو أمام “الحيرة الأكبر” في حياته السياسية، إذ بات أمام خيارين إما تفضيل الائتلاف المتشدد بالمضي قدمًا في العمليات العسكرية والتسبب في تعثر المفاوضات للاستمرار في الحكم، أو الاستجابة للمقترح الحالي وتخفيف الضغوط الداخلية والخارجية.

ماذا حدث؟

عرض بايدن مقترحاً للهدنة في غزة من ثلاث مراحل، يستهدف بالأساس وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة.

رحب المجتمع الدولي بالمقترح الذي جرى إعلانه، حيث شجع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “جميع الأطراف على اغتنام فرصة وقف إطلاق النار”، في حين دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى “سلام دائم” في المنطقة.

أكد نتنياهو، أن شروط إنهاء الحرب في غزة “لم تتغير”، إذ قال بيان صادر عن مكتبه إنه “بموجب الاقتراح، ستواصل إسرائيل الإصرار على تحقيق هذه الشروط قبل وضع وقف إطلاق نار دائم، ففكرة موافقة إسرائيل على وقف إطلاق نار دائم قبل استيفاء هذه الشروط غير واردة على الإطلاق”.

يمارس الداخل الإسرائيلي ضغطًا على نتنياهو لدفعه لقبول المقترح، إذ حثت عائلات الرهائن جميع الأطراف إلى القبول الفوري بالاقتراح، موجهة حديثها لرئيس الوزراء الإسرائيلي قائلة: “الوقت ينفد وربما هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ أرواح ذوينا”.

دعا قادة المعارضة إلى قبول المقترح، حيث عرض زعيم المعارضة يائير لابيد، دعم نتنياهو إذا تعنت شركاؤه في الحكومة من اليمين المتطرف، مضيفًا: “هناك اتفاق على الطاولة ويتعين إبرامه”، كما دعا الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس إلى انعقاد جلسة للمجلس الحربي مع الطاقم المفاوض من أجل اتخاذ قرار في الخطوات القادمة.

صحيفة “هآرتس” نقلت عن مسؤول أميركي قوله إن نتنياهو قد يضع العراقيل أمام الصفقة التي اقترحها بايدن، لكن رد فعله الأولي كان مشجعا، موضحة أن واشنطن متخوفة من رد فعل وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن الصفقة، ومن إمكانية تأثيرهما على نتنياهو.

خيارات صعبة

ويرى المحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنّ المقترح الذي عرضه بايدن يرتكز بنسبة 99 بالمئة على المقترح الإسرائيلي الذي أقره مجلس الحرب بالإجماع، وعُرض على الوسطاء كأساس للمفاوضات مع حماس.

وقال غانور إن الرئيس الأمريكي وضع نتنياهو أمام “الحيرة الأكبر”، إما تفضيل الائتلاف وسدة الحكم بالاستمرار في الحرب أو قبول المقترح، مضيفًا: “علينا الانتظار لقرار نتنياهو وتبريره للقرار”، لافتًا في الوقت ذاته أن المقترح لم يطرح على هيئة مجلس الوزراء خشية معارضة أحزاب اليمين المتشدد.

واعتبر أن الداخل الإسرائيلي يقترب من نقاط حسم تاريخية، أحدها مصير المخطوفين الناتج عن مصير استمرار الحرب، ومدى شدة ردة فعل المجتمع الإسرائيلي على ما يواجهه من تحديات أخرى مثل الوضع الاقتصادي، وتعميم التجنيد، وتخطي الضغوط الدولية، مشددا على أن “اجتياز معظم هذه المحن ورسم سياسة للخروج منها قد تعد إنجازا وأملا واعدا”.

وأشار المحلل السياسي الإسرائيلي إلى أنه حال فشل نتنياهو في إقناع الشعب الإسرائيلي فإن هذا من شأنه الدعوة لاتساع التذمر والمظاهرات الشعبية والمطالبة بتبكير موعد الانتخابات.