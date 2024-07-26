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ترامب خلال لقاء نتنياهو : تصريحات هاريس بشأن إسرائيل قلة احترام

26 يوليو 2024
ترامب خلال لقاء نتنياهو : تصريحات هاريس بشأن إسرائيل قلة احترام

وطنا اليوم:استقبل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في منتجعه بولاية فلوريدا، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اجتماع قد يخفف أحدث التوترات بين الزعيمين اللذين أسسا تحالفاً وثيقاً خلال رئاسة ترامب.
وقال ترامب خلال استقباله نتنياهو وزوجته سارة: “علاقتي بنتنياهو لم تكن سيئة قط.. دائما ما كانت علاقتنا جيدة”. كما شدد على أنه “يتعين إعادة الأسرى فوراً” من غزة. كما اعتبر ترامب أن التصريحات التي أدلت بها نائبة الرئيس كامالا هاريس عن إسرائيل أمس “تنم عن عدم احترام”.
من جهته، قال نتنياهو إن “الوقت سيظهر ما إذا كنا قريبين من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار” في غزة، مضيفاً أنه سيرسل وفداً إلى محادثات ستتم، الأحد، في روما بمشاركة أميركية ومصرية وقطرية. وتابع: “أعتقد أن هناك بعض التقدم في المحادثات بسبب الضغط العسكري”.
تأتي زيارة نتنياهو لترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024، بعد يوم من اجتماعات في واشنطن مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس التي تنافس ترامب في السباق الرئاسي.
وعدّل نتنياهو جدول زيارته للولايات المتحدة ليتوجه إلى فلوريدا للاجتماع مع ترامب.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هاريس وترامب يتنافسان بشكل متقارب على البيت الأبيض مما يدفع زعماء في العالم أمثال نتنياهو للسعي لتحقيق توازن في التعامل مع الولايات المتحدة.
ولطالما كان نتنياهو أكثر ارتباطاً بالجمهوريين مقارنةً مع الديمقراطيين.
وفي اجتماعها مع نتنياهو، ضغطت هاريس بشدة على الزعيم الإسرائيلي بشأن الوضع الإنساني في غزة في محادثات “صريحة” كانت محل متابعة بحثاً عن مؤشرات على الكيفية التي قد تغير بها السياسة الأميركية تجاه إسرائيل إذا أصبحت رئيسة.
وقالت هاريس في تصريحات عقب الاجتماع: “عبرت بوضوح عن قلقي الشديد إزاء الوضع الإنساني المتدهور هناك. ولن ألتزم الصمت”.
وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، أمس الخميس، دعا ترامب إلى إنهاء سريع للحرب بين إسرائيل وحماس وإعادة الأسرى، مضيفاً أن إسرائيل يتعين عليها إدارة “علاقاتها العامة” بشكل أفضل.
وقال ترامب: “أريد منه (نتنياهو) أن ينهي الأمر وينجزه سريعاً. إنهم يتدمرون بسبب هذه الدعاية”.
وانتقد ترامب أيضاً من احتجوا على خطاب نتنياهو أمام الكونغرس يوم الأربعاء.
وقاطع العشرات من الديمقراطيين خطاب نتنياهو، وعبروا عن غضبهم لمقتل آلاف المدنيين والأزمة الإنسانية الناجمة عن الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.


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