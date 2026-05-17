مقتل 3 أشخاص في هجمات بطائرات مسيرة على ضواحي موسكو

وطنا اليوم:أدت هجمات مكثفة بطائرات مسيرة على المنطقة المحيطة بموسكو إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل الأحد، وفق ما أفاد حاكم العاصمة الروسية، وذلك بعد أقل من أسبوع على انتهاء وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

وقال أندريه فوروبيوف في منشور على تليغرام “منذ الساعة الثالثة فجرا (منتصف الليل ت غ)، تتصدى قوات الدفاع الجوي لهجوم بطائرات مسيرة على منطقة العاصمة”. أضاف أن امرأة قتلت في بلدة خيمكي في شمال غرب موسكو، إضافة إلى رجلين في قرية تابعة لمقاطعة ميتيشي (شمال شرق المدينة)، بينما تضررت منازل في مناطق أخرى من الإقليم، وتعرضت البنية التحتية لهجمات.