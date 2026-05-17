مشوقة بسؤال نيابي يطالب بكشف أسس التعينات في وازرة الخارجية.

وطنا اليوم:مشوقة بسؤال نيابي يطالب بكشف أسس التعينات في وازرة الخارجية.
نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: التعينات في وزارة الخارجية

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

1.ماهي النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات النافذة التي استندت إليها الحكومة في إجراء التعيينات الأخيرة لوظيفة “ملحق دبلوماسي”، وهل تم الالتزام بجميع متطلبات هذه التشريعات دون استثناء.؟
2.هل تم الإعلان عن شواغر وظيفة “ملحق دبلوماسي” وفقًا للأصول القانونية المعتمدة مع بيان تاريخ الإعلان ووسائله، وتزويدي بنسخة من الإعلان إن وجد.؟
3.ما هي الآلية التفصيلية التي تم اتباعها في عملية الاختيار (امتحانات تنافسية، مقابلات، لجان تقييم)، ومن هي الجهات أو اللجان التي أشرفت على هذه الإجراءات، مع بيان أسس تشكيلها.؟
4.تزويدي بعدد المتقدمين لهذه الوظيفة، وعدد من تم قبولهم، والمعايير المعتمدة في التقييم، مع بيان ما إذا تم توثيق نتائج الامتحانات أو المقابلات وحفظها وفق الأصول.؟
5.هل قامت الحكومة بنشر نتائج التقييم أو كشوف العلامات أو أي بيانات تتعلق بعملية الاختيار، وفي حال عدم النشر، ما هي الأسباب القانونية لذلك.؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
النائب المهندس
عدنان مشوقه
سؤالي النيابي تسلسله 121


