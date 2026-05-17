بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

صدمة في تركيا.. العثور على 21 جنينًا بشريًا داخل برميل بلاستيكي

44 دقيقة ago
صدمة في تركيا.. العثور على 21 جنينًا بشريًا داخل برميل بلاستيكي

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام تركية بالعثور على برميل بلاستيكي يحتوي على 21 جنينا بشريا في مقبرة بولاية أورفا التركية.
وذكرت صحيفة “خبر ترك” أن الحادث وقع في المقبرة الجديدة بالمدينة وأن مواطنين كانوا يزورون المقبرة عثروا على أجنة بشرية داخل برميل في حاوية كانوا قد ألقوا فيها نفاياتهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن العلب البلاستيكية التي كانت تحتوي على الأجنة كانت تحمل ملصقات مستشفى “أورفا للتدريب والبحوث”.
وبدأت فرق الشرطة التي تم إرسالها إلى المقبرة تحقيقا لمعرفة من أحضر الأجنة لدفنها ولماذا تم تركها جانبا.
واتخذت إجراءات أمنية في المنطقة لحماية الأجنة، التي يُعتقد أنها توفيت نتيجة الإجهاض. ونقلت الأجنة إلى مشرحة معهد الطب الشرعي لفحصها. وقد باشرت الشرطة تحقيقا شاملا في الحادث.
وأعلنت ولاية أورفا أن فرقا مختصة أجرت التحقيقات اللازمة بشأن الأجنة التي عثر عليها في المقبرة، وأحالت القضية إلى السلطات القضائية لتوضيح ملابساتها وتحديد المسؤول عنها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:33

أمانة عمان: 6 حدائق ومتنزهات جديدة في 2026 ومشروع ممشى جديد في شفا بدران

12:25

فاتورة الحرب الباهظة: خسائر لبنان تتجاوز الـ25 مليار دولار

12:19

خطوة قانونية جديدة ضمن مسار اندماج بنك الاتحاد والبنك الاستثماري

12:15

الفوسفات الأردنية تحقق 2.647 مليار دينار أرباحاً صافية تراكمية وتواصل مسار النمو والتوسع 2018-2025

11:58

الأشغال تطلق مختبري معان ومأدبا المركزيين لتعزيز جودة البنية التحتية

11:49

92.3 دينارا سعر الذهب “عيار 21” في السوق المحلية

11:44

الجيش يحبط عملية تهريب مخدرات محملة بواسطة بالونات موجهة الكترونيا

11:31

حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الولايات المتحدة بعد فترة انتشار دامت 326 يوما

11:27

محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للشباب ،،، ( مقال 4 والأخير) ،،

11:25

إذا ارتفع الإنفاق ولم يرتفع التضخم… فلماذا لا ترتفع الرواتب؟

11:22

الأوقاف تعلن بدء التسجيل للمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن

11:17

خلافات داخل إدارة ترمب بشأن التعامل مع إيران

وفيات
وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلةوفيات الجمعة 15 – 5 – 2026وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكت