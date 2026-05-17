الأشغال تطلق مختبري معان ومأدبا المركزيين لتعزيز جودة البنية التحتية

50 دقيقة ago
وطنا اليوم:أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان مختبري محافظتي معان ومأدبا كمختبرات مركزية رئيسية، في إنجاز وطني يُضاف إلى مسيرة التطوير والتحديث بالوزارة، وإلى جانب المختبرات المركزية العاملة في محافظات العاصمة وإربد والزرقاء والكرك والعقبة وعجلون، وذلك ضمن خطوة استراتيجية تعكس التوجّه المؤسسي الطموح نحو بناء منظومة مخبرية متقدمة ترتقي بمعايير الجودة والكفاءة وتخدم المجتمع بأعلى مستويات الموثوقية.
ويأتي هذا التحوّل في إطار جهود تطوير قطاع المختبرات وضبط الجودة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان جودة المشاريع الوطنية وتعزيز سلامة البنية التحتية وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية.
وقد باشر مختبرا معان ومأدبا أعمالهما رسميًّا كمختبرات مركزية رئيسية من خلال استقبال العينات يوميًا وإجراء الفحوصات المخبرية وإصدار النتائج الفنية وفق أعلى معايير الدقة والجودة، بما يسهم في تسريع إجراءات العمل وتعزيز كفاءة الخدمات الفنية المقدّمة للمشاريع في محافظتي معان ومأدبا.
ويمثّل اعتماد المختبرين خطوة هامة في مسيرة التحديث والتطوير والمضي في مشروع تطوير وتأهيل جميع المختبرات الفرعية لتحويلها إلى مختبرات مركزية لتشمل المحافظات كافة كما هو مخطط له، لما لهذا من أثر مباشر في رفع جاهزية المختبرات، وتعزيز سرعة الإنجاز، ودعم المشاريع الخدماتية والعمرانية في المملكة بكفاءة عالية.
وتؤكد هذه الخطوة أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تمضي بثبات نحو ترسيخ ثقافة التميّز المؤسسي والريادة الفنية، من خلال تطوير البنية المخبرية وتوسيع نطاق الخدمات المركزية، لتبقى الجودة عنوانًا راسخًا لكل مشروع وإنجاز


