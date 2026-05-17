اتفاقية أردنية–أميركية بـ78.2 مليون دولار لتهيئة البنية التحتية للناقل الوطني

ساعتين ago
وطنا اليوم:وقّع الأردن مع الحكومة الأميركية اتفاقية شراكة، بقيمة 78.2 مليون دولار، لدعم برنامج الاستعداد لاستقبال مياه مشروع الناقل الوطني.
وأبرم الاتفاقية الأمين العام لسلطة المياه سفيان البطاينة، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وممثلين عن الجهات المعنية والمانحة، برعاية وزير المياه والري رائد أبو السعود.
وتهدف الاتفاقية إلى تهيئة البنية التحتية الوطنية لاستقبال ونقل وتوزيع كميات المياه الإضافية من مشروع الناقل الوطني، من خلال تنفيذ مكونات رئيسية في محافظتي عمّان والزرقاء، تشمل إنشاء خزانات استراتيجية وخطوط ناقلة تربط مصادر المياه بالشبكات الرئيسية.
وقال أبو السعود إن الاتفاقية تمثل خطوة محورية لتعزيز الأمن المائي وتحسين استمرارية التزويد، في إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، مشيدا بالدعم الأميركي لقطاع المياه.
من جانبها، أكدت طوقان أن الاتفاقية تشكل بداية للمشاريع المرافقة للناقل الوطني، فيما أوضح البطاينة أنها ستسهم في ترجمة الاستثمارات إلى تحسين ملموس في خدمات المياه.
وتتضمن الاتفاقية خدمات التصميم والإشراف، إلى جانب إدخال تقنيات حديثة لكشف التسرب وتحسين كفاءة الشبكات، وبناء القدرات المؤسسية.
وتعد هذه الاتفاقية أولى مبادرات برنامج الاستعداد لاستقبال مياه الناقل الوطني، الذي يضم 11 مشروعا بكلفة تقديرية تبلغ نحو 850 مليون دولار، في حين يُتوقع أن يغطي المشروع نحو 40% من احتياجات مياه الشرب في الأردن عند اكتماله بحلول عام 2030.


