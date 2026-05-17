فاتورة الحرب الباهظة: خسائر لبنان تتجاوز الـ25 مليار دولار

وطنا اليوم:أعلن رئيس “تجمع الشركات اللبنانية” باسم البواب أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة، الناجمة عن الحرب منذ عام 2024 إلى اليوم تقدر بأكثر من 25 إلى 26 مليار دولار.
وقال البواب، في تصريح لصحيفة “الديار” اللبنانية نشرته الأحد، إن 12 مليار دولار منها لإعادة الاعمار مع ازدياد هذه الخسائر إذا استمرت الحرب، لافتاً: “أننا نخسر يومياً حوالي 30 مليون دولار خسائر غير مباشرة تتعلق بالاقتصاد اللبناني، إضافةً إلى الخسائر المباشرة التي تطال المنازل والمؤسسات والبنى التحتية”.
ورأى أن “المغتربين الذين يعتبرون الرئة الكبرى للبنان معطلة، فإذا لم يأتِ ضخ من الخارج فهذه كارثة على لبنان”، مذكراً “بمساعدة المغتربين للبنان أثناء جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، وحتى أثناء حرب أوكرانيا وروسيا التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في لبنان بشكل جنوني”.
ويقول البواب: “لم يعد أمامنا إلا مساعدات الدول وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي”، موضحا: “أننا بحاجة إلى حوالي 25 مليار دولار كي نتمكن من النهوض ببلدنا”.
وأعرب عن أسفه لأن “هذه الحرب سجلت أقل نسبة مساعدات تأتي إلى لبنان من بين كل الحروب السابقة، حيث لم تتعد نسبتها 15 بالمئة عما كانت في السابق”، مشيرا إلى أنه في حرب عام 2024 كانت المساعدات تأتي بشكل كبير من مصر والأردن وقطر والكويت وتركيا، وأيضاً من الدول الأوروبية لاسيما فرنسا.


