أمانة عمان: 6 حدائق ومتنزهات جديدة في 2026 ومشروع ممشى جديد في شفا بدران

وطنا اليوم:كشف المدير التنفيذي للزراعة والحراج في أمانة عمان، معين زريقات، عن تنفيذ حديقتين جديدتين ضمن حدود الأمانة، ليرتفع عدد الحدائق والمتنزهات المنجزة والمتوقع إنجازها خلال عام 2026 إلى 4 حدائق ومتنزهين.
وأضاف زريقات الأحد، أن المشاريع الترفيهية قيد التنفيذ والمتوقع الانتهاء منها حتى نهاية العام تشمل حديقتين في منطقتي شفا بدران وماركا، إلى جانب حديقتين افتتحتا في مرج الحمام وزهران، إضافة إلى متنزهين في منطقة أُحد جنوبي عمان وآخر في ماركا.
وأشار إلى تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة لحدائق ميسلون والقويسمة واليرموك.
وبين أن الأمانة أنجزت 3 مماشٍ هي: كوريدور عبدون، وشارع الستين في منطقة زهران، وشارع الرحاب، فيما لا يزال مشروع ممشى جديد في منطقة شفا بدران شمالي عمان قيد الإجراءات التنفيذية.
افتتح رئيس الوزراء جعفر حسان، قبل أيام، حديقة “النشامى” في منطقة مرج الحمام في العاصمة عمان على مساحة 56 دونما.
وتضم الحديقة كذلك مساحات خضراء تشكل قرابة 40% من المساحة الإجمالية للحديقة، وجلسات خارجية ومسارات للمشي وملاعب للأطفال ومواقف للسيارات تتسع لنحو 150 سيارة بالإضافة إلى مواقف على الشارع الخدمي تتسع لنحو 55 سيارة.
كما تضم الحديقة 11 ملعبا خصصت لها مساحة أكثر من 10 آلاف متر مربع، منها 3 ملاعب لكرة القدم الخماسي، وملعبان لكرة السلة، وملعبان للتنس، و4 ملاعب لرياضة البادل ومنطقة واسعة لألعاب الأطفال تضم ملاعب آمنة.
كما تم تخصيص ممر للجري وآخر للدراجات الهوائية بعرض 5 أمتار، وبطول حوالي 1 كيلو متر، ووحدات ألعاب رياضية خارجية، منها ما هو مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.


