بعثة الحج الطبية: جاهزية كاملة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج الأردنيين

ساعتين ago
وطنا اليوم:أكد رئيس بعثة الحج الطبية الأردنية المرافقة لبعثة الحج الرسمية ماجد عبد القادر، جاهزية البعثة لتقديم الخدمات الطبية المثلى للحجاج الأردنيين خلال موسم الحج الحالي.
وأشار عبد القادر في تصريح إلى أن الفرق الطبية على أهبة الاستعداد للتعامل مع مختلف الحالات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة على مدار الساعة.
وبين أن البعثة الطبية تضم 44 طبيبا وصيدلانيا وممرضا من مختلف الاختصاصات، من بينها اختصاصات الدماغ والأعصاب، والطوارئ والإسعاف، والغدد الصماء، وأمراض القلب، وطب الأسرة، والطب العام، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة للحجاج.
وأضاف عبدالقادر أنه هذا العام تم رفع عدد العيادات الطبية إلى 4 عيادات مقارنة مع الأعوام السابقة التي كانت تضم عيادتين، بهدف تغطية جميع أماكن وجود الحجاج، وتسهيل حصولهم على الرعاية الطبية.
وأشار إلى أن العيادات مزودة بالأدوية بمختلف أنواعها، إلى جانب الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، لتقديم أفضل الخدمات الصحية والتعامل مع الحالات المرضية بشكل فوري.
وبين عبد القادر أن البعثة الطبية سترافق الحجاج في المشاعر المقدسة، بما في ذلك عرفات، لضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية للحجاج خلال تنقلاتهم وأداء مناسكهم.
ويبلغ عدد الحجاج الأردنيين خلال الموسم الحالي قرابة 8 آلاف حاج وحاجة، إضافة إلى 4500 حاج من فلسطينيي 1948، ترافقهم طواقم متخصصة تضم مرشدين وإداريين وكوادر طبية وإعلامية، ضمن بعثات الإرشاد والرعاية.


