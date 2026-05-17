البنك الأردني الكويتي راعياً ذهبياً لـ “تحدي الأسطورة 2026” بالتعاون مع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية سافيولا لدعم المواهب الكروية الشابة

وطنا اليوم:للعام الخامس على التوالي واصل البنك الأردني الكويتي حضوره الداعم للمبادرات الشبابية والرياضية من خلال تقديم رعايته الذهبية لمبادرة “تحدي الأسطورة”، التي تنظمها أكاديمية إيرس الدولية “IRIS” بالتعاون مع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية خافيير سافيولا، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم المواهب الأردنية الشابة وفتح آفاق جديدة أمامها للوصول إلى مستويات احترافية متقدمة.

وشهدت المبادرة هذا العام إقبالاً واسعاً من مختلف محافظات المملكة، حيث بلغ عدد المسجلين لخوض تجارب أداء كرة القدم ما يقارب (6000) لاعب من مواليد عامي 2013 و2014، في مؤشر يعكس الحضور المتنامي للمبادرة والثقة التي باتت تحظى بها كمنصة تسهم في اكتشاف المواهب الكروية الواعدة وتطويرها ضمن بيئة تدريبية احترافية يشرف عليها مختصون وخبرات رياضية دولية.

وتضمن برنامج التحدي سلسلة من تجارب الأداء المكثفة لاختيار نخبة اللاعبين الأكثر تميزاً، إلى جانب فعاليات تفاعلية هدفت إلى توسيع آفاق المشاركين وتعريفهم بتجارب ومجالات جديدة، بما في ذلك زيارة ميدانية لأحد فروع البنك الأردني الكويتي للاطلاع على بيئة العمل المصرفي وطبيعة الخدمات المالية الحديثة، في خطوة هدفت إلى تعزيز وعي الشباب بأهمية تطوير المهارات الشخصية والمهنية إلى جانب المهارات الرياضية.

كما شهدت فعاليات المبادرة إقامة حفل عشاء بحضور القائمين على المبادرة والشركاء والداعمين، احتفاءً بالنجاح المتواصل الذي يحققه التحدي والدور الذي بات يلعبه في دعم قطاع الرياضة والشباب في الأردن.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي: إن استمرار دعم البنك لـ “تحدي الأسطورة” يعكس إيماناً راسخاً بأهمية الاستثمار في طاقات الشباب الأردني وتمكينهم من الوصول إلى فرص نوعية تفتح أمامهم مسارات مستقبلية واعدة، مؤكداً أن الرياضة أصبحت اليوم منصة حقيقية لبناء الثقة والانضباط والطموح لدى الأجيال الجديدة، إلى جانب دورها في صقل المواهب وتعزيز روح العمل الجماعي والمنافسة الإيجابية.

وأضاف البطيخي أن العدد الكبير من المشاركين في التحدي يعكس حجم الشغف والطاقة الكامنة لدى الشباب الأردني، معرباً عن فخر البنك بالمساهمة في دعم هذه المبادرة التي تتيح للمواهب الواعدة فرصة الاحتكاك بخبرات عالمية والوصول إلى تجارب احترافية متقدمة، بما يسهم في تمثيل الأردن بصورة مشرّفة في المحافل الرياضية الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن التحدي يشكل منصة احترافية متقدمة لاكتشاف المواهب الكروية الناشئة، حيث سيحظى اللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار بفرصة السفر إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة كروية متخصصة، بما يتيح لهم اكتساب خبرات ميدانية جديدة تسهم في تطوير مسيرتهم الرياضية وتعزيز فرصهم المستقبلية في عالم كرة القدم.