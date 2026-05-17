هيئة الإعلام تقر رسوم ترخيص صناع المحتوى وتضع ضوابط للذكاء الاصطناعي

32 دقيقة ago
وطنا اليوم:عقدت هيئة الإعلام لقاء موسعا جمع مديرها العام المحامي بشير المومني، مع ممثلي شركات قطاع الدعاية والإعلان وصناع المحتوى والمؤثرين.
وأوضح نقيب نقابة الدعاية والإعلان وخدمات التسويق، فلاح الصغير، أن اللقاء جاء لتعزيز الشراكة والاستماع لأبرز التحديات والفرص لتطوير بيئة إعلامية وإعلانية أكثر تنظيما وابتكارا.

رسوم الترخيص للمحترفين والهواة
وفيما يتعلق بالرسوم المالية، أوضح المومني أنه تم اعتماد مبلغ 500 دينار للترخيص الأول للممارس المحترف، و100 دينار عند التجديد السنوي.
أما لصانع المحتوى غير المحترف (الهواة)، فقد حددت الرسوم بـ 100 دينار للترخيص الأول، و20 دينارا عند التجديد، وذلك بعد مناقشتها مع صناع المحتوى.

مواعيد بدء العمل بالنظام ومهلة تصويب الأوضاع
بين المومني أن النظام الجديد سيبدأ العمل به رسميا الأسبوع المقبل، وذلك بعد مرور 30 يوما على نشره في الجريدة الرسمية.
كما سيفسح النظام المجال أمام الأفراد والجهات المعنية بمهلة زمنية تبلغ 90 يوما لتصويب أوضاعهم القانونية وفقا لأحكامه الجديدة.

ضوابط الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
وأكد مدير عام الهيئة وضع مدونة أخلاقية تلزم صناع المحتوى بـ:

الإفصاح العلني للجمهور عن أي محتوى يتم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
عدم انتهاك خصوصية الأفراد بأي شكل من الأشكال.
الالتزام بنص الأمن السيبراني الذي تم إدراجه بناء على طلب المركز الوطني للأمن السيبراني.
19 نوعا من الرخص ومسارات التطوير
وأشار المومني إلى أن الهيئة، التي تعمل بموجب قانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر، أتاحت 19 نوعا من الرخص المرتبطة بالإعلام الرقمي أمام الشباب، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة خاصة في المناطق النائية.
وأضاف أن الهيئة عملت في ثلاثة مسارات رئيسية أبرزها رقمنة الإجراءات واستحداث “مديرية الإعلام الرقمي” لتكون الذراع التنظيمية للقطاع.

البطاقة التعريفية عبر تطبيق “سند
وفي ختام حديثه، لفت المومني إلى أن البطاقة التعريفية للعاملين في هذا القطاع ستصدر الكترونيا باسم الموظف عبر تطبيق “سند” وفقا لشروط خاصة، مع استمرار العمل حاليا على إصدار تعليمات إضافية تسهم في تسهيل مهام حاملي هذه البطاقات في الميدان


