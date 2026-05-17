محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للشباب ،،، ( مقال 4 والأخير) ،،

د. رافع شفيق البطاينة

تحدثت في المقال السابق عن أربعة محاور ، واليوم استكمل باقي المحاور ،

خامساً : محور الإعلام والتوجيه والإرشاد وتوعية الشباب ،،،

يجب ان يتناول هذا المحور المواضيع التالية :

1- بيان أهمية الإعلام في توضيح جوانب ومظاهر ومراحل تطور الدولة وإنجازاتها ، ويسلط الضوء على تاريخها السياسي والاجتماعي والثقافي ، ودور الدولة الأردنية واسهاماتها في ترسيخ الأمن الوطني ، والقومي في الإقليم العربي .

2- مكانة الدولة الأردنية على الصعيد العالمي .

3- دور الهاشميين التاريخي ومساهماتهم في القضايا العربية ، وبالأخص القضية الفلسطينية ، ومكانة القيادة الهاشمية بين دول العالم .

4- بيان إيجابيات وسلبيات ومخاطر الإعلام في بث الفتن ، ونشر الإشاعة ، بهدف زعزعة الاستقرار الأمني في الدولة الأردنية .

5- بيان كيفية التعامل مع الإعلام الخارجي، واستخدام الوسائل الحديثة من خلال مواقع التواصل الإجتماعي واستخدام الذكاء الاصطناعي في نشر وبث المعلومات المضللة ، وأثرها على الأمن الوطني.

الشركاء في تنفيذ هذا المحور :

1- وزارة الإعلام والاتصال الرقمي.

2- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .

3- مديرية التوجيه المعنوي/ القوات المسلحة الأردنية .

4- مديرية الأمن العام/ قسم الإعلام والجرائم الالكترونيه .

5- خبراء في الإعلام .

سادساً : محور الثقافة والتثقيف وتشجيع المواهب الشبابية ،،

يجب أن يتناول هذا المحور المواضيع التالية :

1- محاضرات وأنشطة ثقافية متنوعة.

2- تبني المواهب الشابة وتحفيزها ودعمها ، مثل كتابة الشعر والقصة والأدب ، والمسرح والفن بأنواعه ، والتراث الشعبي .

الشركاء في تنفيذ هذا المحور :

1- وزارة الثقافة.

2- رابطة الكتاب الأردنيين .

3- أدباء وفنانين من ذوي الخبرة .

سابعاً : محور الأعمال التطوعية والترفيهية وخدمة المجتمع .

يتناول هذا المحور المواضيع التالية :

1- بيان أهمية الأعمال التطوعية في خدمة المجتمع الأردني.

2- أثر الأعمال التطوعية في تعزيز ثقافة الولاء والانتماء للوطن ، وتنمية المهارات والقدرات العقلية والفكرية والقيادية، والسلوك الإنساني للشباب .

2- أثر الأنشطة الترفيهية من رحلات ثقافية ، ومسير على الأقدام للمجموعات الشبابية في المناطق السياحية والأثرية في تعزيز شخصية الشباب ، ضمن برنامج اعرف وطنك .

3- التعريف بجائزة الحسين للأعمال التطوعية .

الشركاء في تنفيذ هذا المحور :

1- وزارة السياحة والآثار .

2- وزارة البيئة .

3- وزارة الأشغال العامة والإسكان.

4- وزارة الإدارة المحلية .

ثامناً : محور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وبناء المهارات المستقبلية ،،

يتناول هذا المحور المواضيع التالية :

1- تمكين غ لإنشاء شركات ناشئة رقمية بدل الاكتفاء بالوظائف التقليدية .

2- ضمان وصول الشباب إلى انترنت سريع وأجهزة رقمية .

3- تقليص الفجوة الرقمية بين المدن والمحافظات .

4- نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا ، ومحاربة الأخبار المضللة.

5- التوعية بمخاطر الاختراق والقرصنة والاحتيال الالكتروني

وحماية البيانات .

6- تشجيع الشباب على استخدام التكنولوجيا لحل قضايا البطالة ، والمشكلات المجتمعية .

7- تمكين الشباب من استخدام المنصات الرقمية للمشاركة في صنع القرار .

7- تطوير تطبيقات حكومية تفاعلية تتيح للشباب تقديم أفكارهم ومبادراتهم .

تاسعا : محور الهوية والسردية الوطنية وتعزيز الإنتماء الوطني .

يجب أن يتناول هذا المحور ،

1- تعريف الشباب بماهية الهوية الوطنية ومضامينها ،

2- تقديم شرح وافي ومفصل بالسرية الوطنية للدولة الأردنية ، لتعريف الشباب بمراحل تطور الدولة الأردنية واسهاماتها وتضحياتهم تجارة الأشقاء في الدول العربية بشكل عام ، والقضية الفلسطينية بشكل خاص ،

3- تضحيات الهاشميين تجاه القدس الشريف ، والوصاية الهاشمية على القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين .

الشركاء في تنفيذ هذا المحور :

1- وزارة الثقافة .

2- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .

3- مديرية التوجيه المعنوي القوات المسلحة الأردنية .

مؤرخين وسياسيين من الأردن ، امثال …

دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة .

الدكتور علي محافظة ،

الدكتور خالد الكركي.

وغيرهم ،،،

توصيات عامة:

1- يجب أن يكون هناك نشاطات لا منهجية مثل محاضرات ونشاطات ترفيهيه ، ورحلات، وأعمال تطوعية ميدانية.

2- يجب أن يكون هناك داتا إحصائية عن الشباب مثل :

— عدد الشباب في الأردن من سن 15 إلى سن 35

— عدد الشباب في كل محافظة على حده .

— معرفة عدد الشباب من سن 18 إلى سن 35 ممن يحق لهم التصويت والانخراط في الأحزاب السياسية .

— معرفة كم عدد الذين شاركوا في الإقتراع في الإنتخابات النيابية الأخيرة بشكل عام ، بكافة محافظات المملكة ، وفي كل محافظة على حدة ، بهدف معرفة أين أكثر نسبة تصويت من بين المحافظات.

— معرفة عدد المنتسبين لجميع الأحزاب السياسية من سن 18 إلى سن 35 ، وكذلك عددهم في كل محافظة بشكل منفصل إذا كان هذا بالإمكان .

— معرفة عدد الشباب المنتسبين في كل حزب على حده ، بهدف معرفة ميول الشباب لأي اتجاه حزبي وسياسي ، أحزاب الوسط ، أو أحزاب اليمين، أو المعارضة اليسارية ، أو الأحزاب الدينية .

3- يجب عمل تقييم مع كل نهاية عام كم أنجز من هذه الاستراتيجية ، وما هي المعوقات والصعوبات والتحديات التي واجهت تنفيذ برامج الاستراتيجية .

4- معرفة كم عدد الشباب الذين شاركوا في برامج هذه الاستراتيجية في كل عام .

5- معرفة مدى رضا الشباب عن مضامين برامج الاستراتيجية ، والاستمتاع إلى ملاحظاتهم بشأنها ، ومقترحاتهم لتطوير وتحسين برامجها نحو الأفضل .

6- عمل مؤتمر وطني عام للشباب يشارك فيه شباب من جميع محافظات ومناطق المملكة ، بما فيها الجامعات والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني مع نهاية كل عام .

7- أن يكون هناك رسالة ورؤية للخطة ،،

رسالة مقترحة ،،،

” نحو استثمار واستغلال طاقات وقدرات الشباب في خدمة المجتمع والوطن” .

أما الرؤية المقترحة “

شباب مبادر ومبدع ، مبتكر ومؤهل رقمياً ” .

والأمل بعد الله بمعالي الوزير الشاب المتحمس وكوادر وزارة الشباب بتفعيل وإنجاح هذه الاستراتيجية ، وأن تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع ، وهذه أول مرة تقوم وزارة الشباب بهذا الحراك الوطني النشط لاستثمار واستغلال طاقات الشباب ، وتوجيههم التوجيه الصحيح والحقيقي ، وإشراكهم في وضع برامجهم وخططهم والإنصات والاستماع لهم، وختاماً نسأل الله التوفيق ، وللبقية حديث .