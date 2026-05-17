محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للشباب ،،، ( مقال 4 والأخير) ،،

د. رافع شفيق البطاينة
تحدثت في المقال السابق عن أربعة محاور ، واليوم استكمل باقي المحاور ،
خامساً : محور الإعلام والتوجيه والإرشاد وتوعية الشباب ،،،
يجب ان يتناول هذا المحور المواضيع التالية :
1- بيان أهمية الإعلام في توضيح جوانب ومظاهر ومراحل تطور الدولة وإنجازاتها ، ويسلط الضوء على تاريخها السياسي والاجتماعي والثقافي ، ودور الدولة الأردنية واسهاماتها في ترسيخ الأمن الوطني ، والقومي في الإقليم العربي .
2- مكانة الدولة الأردنية على الصعيد العالمي .
3- دور الهاشميين التاريخي ومساهماتهم في القضايا العربية ، وبالأخص القضية الفلسطينية ، ومكانة القيادة الهاشمية بين دول العالم .
4- بيان إيجابيات وسلبيات ومخاطر الإعلام في بث الفتن ، ونشر الإشاعة ، بهدف زعزعة الاستقرار الأمني في الدولة الأردنية .
5- بيان كيفية التعامل مع الإعلام الخارجي، واستخدام الوسائل الحديثة من خلال مواقع التواصل الإجتماعي واستخدام الذكاء الاصطناعي في نشر وبث المعلومات المضللة ، وأثرها على الأمن الوطني.
الشركاء في تنفيذ هذا المحور :
1- وزارة الإعلام والاتصال الرقمي.
2- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
3- مديرية التوجيه المعنوي/ القوات المسلحة الأردنية .
4- مديرية الأمن العام/ قسم الإعلام والجرائم الالكترونيه .
5- خبراء في الإعلام .
سادساً : محور الثقافة والتثقيف وتشجيع المواهب الشبابية ،،
يجب أن يتناول هذا المحور المواضيع التالية :
1- محاضرات وأنشطة ثقافية متنوعة.
2- تبني المواهب الشابة وتحفيزها ودعمها ، مثل كتابة الشعر والقصة والأدب ، والمسرح والفن بأنواعه ، والتراث الشعبي .
الشركاء في تنفيذ هذا المحور :
1- وزارة الثقافة.
2- رابطة الكتاب الأردنيين .
3- أدباء وفنانين من ذوي الخبرة .
سابعاً : محور الأعمال التطوعية والترفيهية وخدمة المجتمع .
يتناول هذا المحور المواضيع التالية :
1- بيان أهمية الأعمال التطوعية في خدمة المجتمع الأردني.
2- أثر الأعمال التطوعية في تعزيز ثقافة الولاء والانتماء للوطن ، وتنمية المهارات والقدرات العقلية والفكرية والقيادية، والسلوك الإنساني للشباب .
2- أثر الأنشطة الترفيهية من رحلات ثقافية ، ومسير على الأقدام للمجموعات الشبابية في المناطق السياحية والأثرية في تعزيز شخصية الشباب ، ضمن برنامج اعرف وطنك .
3- التعريف بجائزة الحسين للأعمال التطوعية .
الشركاء في تنفيذ هذا المحور :
1- وزارة السياحة والآثار .
2- وزارة البيئة .
3- وزارة الأشغال العامة والإسكان.
4- وزارة الإدارة المحلية .
ثامناً : محور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وبناء المهارات المستقبلية ،،
يتناول هذا المحور المواضيع التالية :
1- تمكين غ لإنشاء شركات ناشئة رقمية بدل الاكتفاء بالوظائف التقليدية .
2- ضمان وصول الشباب إلى انترنت سريع وأجهزة رقمية .
3- تقليص الفجوة الرقمية بين المدن والمحافظات .
4- نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا ، ومحاربة الأخبار المضللة.
5- التوعية بمخاطر الاختراق والقرصنة والاحتيال الالكتروني
وحماية البيانات .
6- تشجيع الشباب على استخدام التكنولوجيا لحل قضايا البطالة ، والمشكلات المجتمعية .
7- تمكين الشباب من استخدام المنصات الرقمية للمشاركة في صنع القرار .
7- تطوير تطبيقات حكومية تفاعلية تتيح للشباب تقديم أفكارهم ومبادراتهم .
تاسعا : محور الهوية والسردية الوطنية وتعزيز الإنتماء الوطني .
يجب أن يتناول هذا المحور ،
1- تعريف الشباب بماهية الهوية الوطنية ومضامينها ،
2- تقديم شرح وافي ومفصل بالسرية الوطنية للدولة الأردنية ، لتعريف الشباب بمراحل تطور الدولة الأردنية واسهاماتها وتضحياتهم تجارة الأشقاء في الدول العربية بشكل عام ، والقضية الفلسطينية بشكل خاص ،
3- تضحيات الهاشميين تجاه القدس الشريف ، والوصاية الهاشمية على القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين .
الشركاء في تنفيذ هذا المحور :
1- وزارة الثقافة .
2- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
3- مديرية التوجيه المعنوي القوات المسلحة الأردنية .
مؤرخين وسياسيين من الأردن ، امثال …
دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة .
الدكتور علي محافظة ،
الدكتور خالد الكركي.
وغيرهم ،،،
توصيات عامة:
1- يجب أن يكون هناك نشاطات لا منهجية مثل محاضرات ونشاطات ترفيهيه ، ورحلات، وأعمال تطوعية ميدانية.
2- يجب أن يكون هناك داتا إحصائية عن الشباب مثل :
— عدد الشباب في الأردن من سن 15 إلى سن 35
— عدد الشباب في كل محافظة على حده .
— معرفة عدد الشباب من سن 18 إلى سن 35 ممن يحق لهم التصويت والانخراط في الأحزاب السياسية .
— معرفة كم عدد الذين شاركوا في الإقتراع في الإنتخابات النيابية الأخيرة بشكل عام ، بكافة محافظات المملكة ، وفي كل محافظة على حدة ، بهدف معرفة أين أكثر نسبة تصويت من بين المحافظات.
— معرفة عدد المنتسبين لجميع الأحزاب السياسية من سن 18 إلى سن 35 ، وكذلك عددهم في كل محافظة بشكل منفصل إذا كان هذا بالإمكان .
— معرفة عدد الشباب المنتسبين في كل حزب على حده ، بهدف معرفة ميول الشباب لأي اتجاه حزبي وسياسي ، أحزاب الوسط ، أو أحزاب اليمين، أو المعارضة اليسارية ، أو الأحزاب الدينية .
3- يجب عمل تقييم مع كل نهاية عام كم أنجز من هذه الاستراتيجية ، وما هي المعوقات والصعوبات والتحديات التي واجهت تنفيذ برامج الاستراتيجية .
4- معرفة كم عدد الشباب الذين شاركوا في برامج هذه الاستراتيجية في كل عام .
5- معرفة مدى رضا الشباب عن مضامين برامج الاستراتيجية ، والاستمتاع إلى ملاحظاتهم بشأنها ، ومقترحاتهم لتطوير وتحسين برامجها نحو الأفضل .
6- عمل مؤتمر وطني عام للشباب يشارك فيه شباب من جميع محافظات ومناطق المملكة ، بما فيها الجامعات والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني مع نهاية كل عام .
7- أن يكون هناك رسالة ورؤية للخطة ،،
رسالة مقترحة ،،،
” نحو استثمار واستغلال طاقات وقدرات الشباب في خدمة المجتمع والوطن” .
أما الرؤية المقترحة “
شباب مبادر ومبدع ، مبتكر ومؤهل رقمياً ” .
والأمل بعد الله بمعالي الوزير الشاب المتحمس وكوادر وزارة الشباب بتفعيل وإنجاح هذه الاستراتيجية ، وأن تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع ، وهذه أول مرة تقوم وزارة الشباب بهذا الحراك الوطني النشط لاستثمار واستغلال طاقات الشباب ، وتوجيههم التوجيه الصحيح والحقيقي ، وإشراكهم في وضع برامجهم وخططهم والإنصات والاستماع لهم، وختاماً نسأل الله التوفيق ، وللبقية حديث .