بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

ماذا علينا أن نفعل للوصول إلى إعالة تأمينية مقبولة إكتوارياً؟

3 ساعات ago
ماذا علينا أن نفعل للوصول إلى إعالة تأمينية مقبولة إكتوارياً؟

الخبير موسى الصبيحي

بلغ عدد مشتركي الضمان الفعّالين (المؤمّن عليهم) حتى تاريخه ( 1.663 ) مليون مشترك فيما وصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان إلى ( 406 ) آلاف متقاعد. ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة التقاعد الإجمالية عن شهر أيار الحالي حوالي ( 183 ) مليون دينار شاملة زيادة التضخم التي تم إقرارها مؤخراً.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نسبة ما يسمى بالإعالة التأمينية البالغة ( 4.1 ) مشتركين مقابل كل متقاعد، وهي نسبة إعالة غير مقبولة إكتوارياً (النسبة المقبولة لا تقل عن 6 مشتركين تقريباً مقابل كل متقاعد) واستمرار انخفاضها يؤثّر سلباً على المركز المالي للضمان ويهدد استدامته.

في ضوء ذلك نحتاج عاجلاً وباختصار شديد إلى إجراءين مهمّين ينبغي القيام بهما دون تردد أو تسويف هما:

الأول: رفع نسبة النمو بأعداد المشتركين الفعّالين بما لا يقل عن 6% سنوياً، أي شمول ما لا يقل عن (100) ألف مشترك جديد كل سنة. وعلى مدار السنوات الخمس القادمة على الأقل.

الثاني: ضغط التقاعدات المبكرة الإجبارية فوراً، وإطلاق حملات إعلامية توعوية حول أهمية الاستمرار بالشمول وعدم اللجوء إلى التقاعد المبكر إلا للضرورة القصوى. والهدف هو إعادة أعداد المتقاعدين الجدد السنوية إلى معدلاتها الطبيعية والمقبولة ما بين 20 – 22 ألف متقاعد سنوياً من كل أنواع التقاعد ومن كل القطاعات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:33

أمانة عمان: 6 حدائق ومتنزهات جديدة في 2026 ومشروع ممشى جديد في شفا بدران

12:25

فاتورة الحرب الباهظة: خسائر لبنان تتجاوز الـ25 مليار دولار

12:19

خطوة قانونية جديدة ضمن مسار اندماج بنك الاتحاد والبنك الاستثماري

12:15

الفوسفات الأردنية تحقق 2.647 مليار دينار أرباحاً صافية تراكمية وتواصل مسار النمو والتوسع 2018-2025

12:05

صدمة في تركيا.. العثور على 21 جنينًا بشريًا داخل برميل بلاستيكي

11:58

الأشغال تطلق مختبري معان ومأدبا المركزيين لتعزيز جودة البنية التحتية

11:49

92.3 دينارا سعر الذهب “عيار 21” في السوق المحلية

11:44

الجيش يحبط عملية تهريب مخدرات محملة بواسطة بالونات موجهة الكترونيا

11:31

حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الولايات المتحدة بعد فترة انتشار دامت 326 يوما

11:27

محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للشباب ،،، ( مقال 4 والأخير) ،،

11:25

إذا ارتفع الإنفاق ولم يرتفع التضخم… فلماذا لا ترتفع الرواتب؟

11:22

الأوقاف تعلن بدء التسجيل للمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن

وفيات
وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلةوفيات الجمعة 15 – 5 – 2026وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكت