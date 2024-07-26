تراجع قيمة مستوردات الأردن من الحلي والمجوهرات

وطنا اليوم:تراجعت قيمة مستوردات الأردن من الحلي والمجوهرات الثمينة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 13% تقريبا، لتصل إلى 372 مليون دينار، مقابل 427 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

كما شهدت قيمة الصادرات الأردنية من الحلي والمجوهرات الثمينة تراجعا بنسبة 17.6% خلال فترة المقارنة، لتصل إلى 333 مليون دينار، مقابل 404 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت عالميا مستويات تاريخية يوم الـ17 من تموز الحالي، حيث تجاوز سعر الأونصة الواحدة حاجز 2483 دولارا، وسط توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إذ يزيد خفض أسعار الفائدة من جاذبية الذهب.