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وفاة القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريسات

منذ 3 ساعات
وفاة القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريسات

وطنا اليوم:انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الجمعة، العالم والقيادي في الحركة الإسلامية والنائب الأسبق الشيخ إبراهيم المسعود الخريسات (أبو انس)
وكان الخريسات نائبا للمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين ١٩٨٦-١٩٩٠، ونائبا للأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي ٢٠٠٩-٢٠١٠، ورئيسا لكتلة نواب الحركة الإسلامية ١٩٩١-١٩٩٣، ومديرا عاما لجمعية المركز الإسلامي الخيرية ١٩٨٢-٢٠٠١، وعميدا لكلية المجتمع الإسلامي – الزرقاء ١٩٨٣-١٩٨٤.
وعاش الخريسات مجاهداً داعياً إلى دين الله مضحياً في سبيل الله ومات صابراً محتسباً على المرض والابتلاء.

والصلاة على الشيخ الفاضل إبراهيم المسعود الخريسات

غداً السبت بعد صلاة الظهر في مسجد الجامعة الأردنية،
والدفن في مقبرة ام خروبة في السلط
وتقبل التعازي في ديوان الخريسات السلط – شارع الستين لثلاثة أيام من الساعة 5:00 وحتى الساعة 11:00

موقع المقبرة

https://maps.app.goo.gl/gYgUk9U8FdxEgR3Z9?g_st=com.google.maps.preview.copy

موقع بيت العزاء
https://maps.app.goo.gl/w78hHG7icBYpAxYM9?g_st=com.google.maps.preview.copy


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