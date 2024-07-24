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شقيق الوزير ناصر الشريدة في ذمة الله

منذ 6 ساعات
شقيق الوزير ناصر الشريدة في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم الاربعاء المهندس سامر سلطان الشريدة زوج الفاضلة سميرة قدورة ووالد سلطان و سوار وسيما وشقيق كل من معالي ناصر الشريدة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام وثائر ومحمد وسمر وسماح ونانسي وتمارا ويارا وإيناس وحلا .
وسيشيّع جثمانه الى مثواه الأخير غدًا الخميس من مستشفى الحسين للسرطان الى دير ابي سعيد للصلاة عليه ظهرًا في مسجد دير ابي سعيد الكبير .

تُقبل التعازي للرجال يومي الخميس والجمعة في ديوان آل الشريدة في دير ابي سعيد من بعد صلاة الظهر ولغاية العاشرة مساءً .
وتقبل التعازي للرجال يومي السبت والأحد في جمعية الريحاني مقابل مسجد الهمشري في خلدا من الساعة الرابعة عصرًا ولغاية الساعة العاشرة مساءً . وتقبل تعازي النساء في نفس الجمعيّة لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرًا .


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