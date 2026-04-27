غبار كثيف يحدّ من الرؤية على طريق بغداد – الرويشد

27 أبريل 2026
وطنا اليوم:شهد طريق بغداد – الرويشد، اليوم، تدنياً حاداً في مدى الرؤية الأفقية وصل إلى شبه انعدام، نتيجة الأحوال الجوية السائدة وانتشار الغبار الكثيف في المنطقة، ما استدعى الحذر الشديد من قبل السائقين ومستخدمي الطريق.
وأفاد سالكو الطريق بأن الرؤية أصبحت محدودة للغاية في بعض المقاطع، الأمر الذي دفع العديد من السائقين إلى تخفيف السرعة والتوقف على جوانب الطريق لحين تحسن الظروف الجوية، تفادياً لوقوع حوادث مرورية.
ودعت الجهات المعنية السائقين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية، خاصة تخفيف السرعة، واستخدام الأضواء الأمامية، وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، وتجنب المسير إلا للضرورة القصوى لحين تحسن مدى الرؤية.


