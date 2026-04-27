فرحة التخرج تتحول إلى كارثة في العراق

27 أبريل 2026
وطنا اليوم:أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الإثنين وقوع العديد من الضحايا والجرحى إثر حادث مروري في محافظة كركوك، 250 كم شمالي بغداد.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة العراقية، في بيان صحفي: “ببالغ الحزن والأسى، تلقى رئيس مجلس الوزراء نبأ الحادث المروري المفجع الذي وقع في محافظة كركوك، الذي تسبب بوقوع العديد من الضحايا والجرحى، حيث أعرب سيادته عن خالص تعازيه إلى أسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين”.
وجاء الحادث المروري، بعد دقائق من انتهاء حفل تخرج جامعي، مما حول المناسبة السعيدة إلى فاجعة حزينة للخريجين وذويهم.
ووجّه السوداني الجهات المعنية بالتواصل مع أسر الضحايا والجرحى وتقديم الدعم والرعاية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وشدد سيادته على وجوب التأكيد والتحقق من شروط السلامة والأمان، وتنفيذ القواعد والتعليمات المرورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.
وقال الدفاع المدني في بيان صحفي الإثنين، إن فرق مديرية الدفاع المدني في كركوك بإشراف ميداني من مدير المحافظة العميد الحقوقي حسام خليل عبد هرعت، إثر حادث مروري جسيم قرب المركز الثقافي في منطقة الشورجة، جراء فقدان السيطرة على شاحنة محملة بالإسمنت، مما أسفر عن تضرر 24 مركبة ونشوب حريق في الموقع، بالإضافة إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات.
وأضاف أن الفرق عملت على تنفيذ عمليات الإنقاذ وإخماد النيران وتأمين الموقع بالكامل مع نقل المصابين الى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.


