اشتعال صهريج إثر حادث تصادم مع شاحنتين على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:تتعامل الطواقم المتخصصة في مديرية دفاع مدني الطريق الصحراوي، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، مع حادث تصادم وقع بين صهريج وشاحنتين على الطريق الصحراوي في منطقة السواقة.

وأدى الحادث إلى اشتعال النيران في الصهريج، فيما باشرت فرق الإطفاء عمليات مكافحة الحريق والسيطرة عليه، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات المرورية والأمنية اللازمة في الموقع.