اشتعال صهريج إثر حادث تصادم مع شاحنتين على الطريق الصحراوي

27 أبريل 2026
اشتعال صهريج إثر حادث تصادم مع شاحنتين على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:تتعامل الطواقم المتخصصة في مديرية دفاع مدني الطريق الصحراوي، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، مع حادث تصادم وقع بين صهريج وشاحنتين على الطريق الصحراوي في منطقة السواقة.
وأدى الحادث إلى اشتعال النيران في الصهريج، فيما باشرت فرق الإطفاء عمليات مكافحة الحريق والسيطرة عليه، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات المرورية والأمنية اللازمة في الموقع.


24 ساعة
20:49

الفنان عيسى السقار يطرح أغنيته الجديدة « دقيت بابوا هويان »

20:38

رحيل صادم لنجم الكوميديا السعودية عادل العتيبي

20:30

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة الوزير الأسبق خالد العمري

20:25

الجنايات تصدر حُكماً مشدداً في قضية فساد طالت موظف ضمان سابق و وافد

20:19

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة الوزير الأسبق خالد العمري

20:13

الاشتباه بتسمم 12 طالباً في مدرسة بعجلون

20:05

البحرين تسقط الجنسية عن 69 شخصا لـ تمجيدهم اعتداءات إيران

19:57

رفض للذل واتهامات بالخيانة.. مواجهة كلامية بين عون وقاسم

19:32

تحذير مهم للمواطنين : لا تقعوا ضحية لرسائل مخالفات السير الوهمية

19:25

ضبط 63 حالة عمالة أطفال من بداية 2026

19:21

وصول الدفعة الـ26 من أطفال غزة المرضى إلى الأردن لتلقي العلاج

19:18

الفوسفات: مختبر ميناء التصدير يحصل على الاعتماد وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية الأيزو/آييسي ISO/IEC 17025:2017

وفيات
الحاجه رمزية شعبان ياخوت ( ام سهل ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 27-4-2026وفيات الأحد 26-4-2026وفيات الجمعة 24 – 4 – 2026وفيات الخميس 23-4-2026