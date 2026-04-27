بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

21 ألف مركبة تستفيد من خصومات الترخيص دون مخالفات

27 أبريل 2026
وطنا اليوم:أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنّ مجموع المبالغ التي استفاد منها المواطنون إثر إقرار الحكومة لنظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية بلغ قرابة نصف مليون دينار، استفادت منها أكثر من 21 ألف مركبة منذ تاريخ 26/3/2026.
ومنحت الحكومة بموجب النِّظام خصماً تشجيعياً مقداره 25٪ من كامل رسوم الترخيص السنوية للسائقين الملتزمين الذين لم يرتكبوا أيّة مخالفات مرورية بمركباتهم لمدة عام كامل.
ودعت إدارة ترخيص السائقين للحفاظ ورفع مستوى السلامة المرورية والاستفادة من الحوافز التشجيعية ورسوم التأمين وتجنب ارتكاب المخالفات والتقيد بقانون السير، مؤكدة أن نسب المستفيدين خلال شهر أظهرت قدراً عاليا من الالتزام لدى كثير من السائقين وما يحفز لزيادة أعداد المستفيدين مستقبلا .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
