جيش الاحتلال يعد لـ هجوم حاسم على لبنان

وطنا اليوم:كشف مسؤول عسكري رفيع في جيش الاحتلال الإسرائيليي، الجمعة، أن القوات في شمال البلاد تستعد “لهجوم حاسم” ضد حزب الله اللبناني، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يتواصل تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية- الفلسطينية بشكل شبه يومي بين حزب الله وفصائل المقاومة من جهة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى.

وزعم قائد القيادة الشمالية في جيش الاحتلال، الميجر جنرال أوري غوردين، القضاء على أكثر من 500 مقاوم في لبنان، معظمهم من حزب الله، إضافة إلى تدمير آلاف المنشآت التابعة للمقاومة.

واستشهد نحو 523 شخصًا على الأقل في لبنان، معظمهم من المقاومة، بما في ذلك 104 مدنيين، منذ السابع من أكتوبر الماضي. في المقابل قتل 18 عسكريًا و13 مدنيًا، بحسب سلطات الاحتلال.

وبقي القصف المتبادل محصورًا إلى حد كبير في المناطق الحدودية، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان اللبنانيين والمستوطنين.

وقال غوردين في بيانه إن “عندما يحين الوقت ونبدأ الهجوم، سيكون هجوماً حاسماً وقاطعاً”، متعهداً “بتغيير الواقع الأمني” في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.