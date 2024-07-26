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العموش : جريس تادرس ينضم إلى قائمة الاتفاق

26 يوليو 2024
العموش : جريس تادرس ينضم إلى قائمة الاتفاق

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي لقائمة الاتفاق الدكتور حسين العموش ان نجم الكره الاردنيه جريس تادرس قد انضم إلى القائمة عن المقعد المسيحي .
واضاف العموش انه سيتم استكمال القائمة خلال الايام القادمة .
وبين العموش ان القائمة التي تخوض الانتخابات النيابية عن محلية الزرقاء تتكون حتى الآن من الاسماء التالية:
الدكتور عبدالله الخوالده ، موسى رضوان الزواهره ، محمد طحيطر المشاقبة، الدكتور حسين العموش، نواف المعلا، محمد موسى الغويري ، وعن كوتا المرأه المهندسه مروه الخلايله ، وعن المقعد المسيحي جريس تادرس .


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