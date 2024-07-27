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والدة النائب الاسبق عدنان السواعير في ذمة الله

منذ 5 ساعات
والدة النائب الاسبق عدنان السواعير في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم
(الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون)
تنعى عشيرة السواعير عامة والربايعة خاصة وفاة الحاجة هنا عبود النافع ام عدنان زوجة خلف حامد السواعير ووالدة النائب الأسبق عدنان السواعير والتي انتقلت الى رحمته تعالى مساء هذا اليوم الجمعة بعد معاناة طويلة مع المرض انا لله وانا اليه راجعون.
الصلاة في مسجد ناعور الكبير صلاة الظهر ليوم غد السبت والدفن في مقبرة ام القطين تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام للرجال أمام مجلس عشائر العجارمة وللنساء في منزلها في حارة البيادر اليوم الأول مفتوح واليوم الثاني والثالث بعد صلاة العصر.البقاء لله
بسم الله الرحمن الرحيم
(الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون)
تنعى عشيرة السواعير عامة والربايعة والناعور خاصة وفاة المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة
هنا عبود النافع السواعير (ام عدنان )
زوجة خلف الحامد السواعير (ابو عدنان )
والدة النائب السابق عدنان ، العميد المتقاعد ابراهيم ، الدكتور جهاد ، المهندس رافع ، الدكتور هايل ، الأستاذ عبد الخالق ، العقيد المتقاعد حامد و شقيقاتهم
والتي انتقلت الى رحمته تعالى مساء امس الجمعة بعد معاناة طويلة مع المرض انا لله وانا اليه راجعون.
الصلاة في مسجد ناعور الكبير على صلاة الظهر اليوم السبت والدفن في مقبرة ام القطين / ناعور
تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم السبت ٢٧ للرجال أمام مجلس عشائر العجارمة
وللنساء في منزلها في حارة بيادر ناعور اليوم الأول مفتوح واليوم الثاني والثالث بعد صلاة العصر.


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