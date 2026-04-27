مشوقة يسأل الحكومة عن امتيازات وزارة التنمية الاجتماعية هل طبقت القانون ام تجاوزته

وطنا اليوم:مشوقة يسأل الحكومة عن امتيازات وزارة التنمية الاجتماعية هل طبقت القانون ام تجاوزته.

1.ما هي الأسس القانونية والإدارية التي استندت إليها الحكومة في منح امتيازات عينية في وزارة التنمية الاجتماعية، بما في ذلك المركبات والمخصصات المرتبطة بها، لبعض المتعاقدين أو الموظفين، وكيف تبرر توافق ذلك مع مبدأ حماية المال العام وتكافؤ الفرص اطلب تزويدي بكشف مفصل موقع ومختوم يبين قيمة المبالغ التي تم صرفها لجميع الموظفين في وزارة التنمية الاجتماعية الذين يشغلون درجة مدير ورئيس قسم ومستشار سواء في مركز الوزارة والمديريات التابعة للوزارة في كافة المحافظات من سنة 2024لغاية تاريخه.؟
2.هل قامت الحكومة بفتح تحقيق رسمي ومستقل حول شبهات استغلال النفوذ والمحسوبية في التعيينات أو منح الامتيازات داخل وزارة التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة، وما هي الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية والمساءلة وكم عدد الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة التنمية الاجتماعية من سنة 2024 لغاية تاريخه وما طبيعتها. وما هو الاجراء القانوني والإداري المتخذ بحقها.؟
3.ما مدى قانونية الإجراءات المتعلقة بتعطيل أو تعديل الأنظمة الإلكترونية الخاصة بإدارة بيانات الصرف، وما هي الضمانات التي تكفل عدم العبث بالبيانات أو طمس أي تجاوزات مالية أو إدارية وكيف تم رصد وتثبيت بيانات الصرف خلال حدوث الخلل.؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
النائب المهندس
عدنان مشوقه


24 ساعة
20:49

الفنان عيسى السقار يطرح أغنيته الجديدة « دقيت بابوا هويان »

20:38

رحيل صادم لنجم الكوميديا السعودية عادل العتيبي

20:30

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة الوزير الأسبق خالد العمري

20:25

الجنايات تصدر حُكماً مشدداً في قضية فساد طالت موظف ضمان سابق و وافد

20:19

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة الوزير الأسبق خالد العمري

20:13

الاشتباه بتسمم 12 طالباً في مدرسة بعجلون

20:05

البحرين تسقط الجنسية عن 69 شخصا لـ تمجيدهم اعتداءات إيران

19:57

رفض للذل واتهامات بالخيانة.. مواجهة كلامية بين عون وقاسم

19:32

تحذير مهم للمواطنين : لا تقعوا ضحية لرسائل مخالفات السير الوهمية

19:25

ضبط 63 حالة عمالة أطفال من بداية 2026

19:21

وصول الدفعة الـ26 من أطفال غزة المرضى إلى الأردن لتلقي العلاج

19:18

الفوسفات: مختبر ميناء التصدير يحصل على الاعتماد وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية الأيزو/آييسي ISO/IEC 17025:2017

وفيات
الحاجه رمزية شعبان ياخوت ( ام سهل ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 27-4-2026وفيات الأحد 26-4-2026وفيات الجمعة 24 – 4 – 2026وفيات الخميس 23-4-2026