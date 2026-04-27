14 شهيداًَ في لبنان والاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف النار

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء الأحد استشهاد 14 شخصاً في غارات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان خلال اليوم، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تمّ تمديده مؤخراً.

وجاء في بيان للوزارة أن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان الأحد أدت إلى سقوط 14 شهيداً، بينهم طفلان وامرأتان، وإصابة 37 بجروح، بينهم ثلاث نساء.

وقد تبادلت إسرائيل وحزب الله الاتهامات الأحد بخرق الهدنة في لبنان، حيث أعلن كل من الجانبين مسؤوليته عن هجمات جديدة.

وبعد غارات إسرائيلية سبقتها إنذارات بوجوب إخلاء قطاعات في جنوب لبنان، تم رصد نزوح لأعداد كبير من سكان المناطق المشمولة بالإنذارات وبازدحام للسير باتجّاه الشمال.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة قواته في أنحاء من الجنوب اللبناني، مقتل جندي “في معارك” جُرح خلالها ضابط وخمسة عناصر.

وجاء ذلك فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المدان بارتكاب جرائم حرب في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة “يجب أن يكون مفهوماً أن انتهاكات حزب الله تقوض وقف إطلاق النار”. وأضاف “سنفعل كل ما يلزم لإعادة إرساء الأمن”.

في لبنان، شدّد حزب الله في بيان على أن “مواصلة” استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وعلى مواصلة قصفه لشمال إسرائيل، مؤكداً أن هذا يأتي رداً على “خروقات” إسرائيل “لوقف إطلاق النار منذ اليوم الأول”.