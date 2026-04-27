الأمانة تبدأ باستبدال الجسور الخرسانية بأخرى معدنية

27 أبريل 2026
وطنا اليوم:أكد مدير دائرة الإنشاءات في أمانة عمان الكبرى، المهندس هاني المراشدة، أنه تم البدء منذ عام 2015 باستبدال جسور المشاة الخرسانية في العاصمة بأخرى معدنية.
وقال، إن جسور المشاة المعدنية اليوم تعتبر أكثر أماناً من الجسور الخرسانية، كما أنه بالإمكان صيانتها في حال تعرضها لأي حادث.
وأضاف أن أي جسر خرساني يتعرض لحادث يتم استبداله بآخر معدني، وقد بدأنا في هذا الإجراء منذ عام 2015.
وبيّن أنه تم طرح العطاء الخاص بإنشاء جسر مشاة معدني الواقع بين الدوار السادس والسابع بدلاً من الخرساني الذي تعرض لحادث سير، حيث سيتم الانتهاء منه خلال فترة أسبوع إلى أسبوعين بعد إحالته إلى المقاول، كما تم تركيب جسر مشاة معدني بين منطقتي خلدا وصويلح، ونحن في مراحل التشطيب النهائي، حيث تم فجر يوم الجمعة تركيب الأجزاء الرئيسية منه، لحين استكمال جميع العناصر الأخرى ليكون جاهزاً لاستخدام المواطنين


