27 أبريل 2026
عطلة عيد الاستقلال في 25 أيار وعطلة عيد الأضحى من 26 – 30 أيار

وطنا اليوم:قرر رئيس الوزراء جعفر حسان في بلاغ رسمي أصدره اليوم، تعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، يوم الاثنين الموافق للخامس والعشرين من شهر أيار المقبل، احتفاء بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.
كما قرر رئيس الوزراء في بلاغ آخر أصدره اليوم، تحديد عطلة عيد الأضحى المبارك من صباح يوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر أيار المقبل وحتى مساء يوم السبت الموافق الثلاثين من أيار المقبل.
وتستثنى من العطلة بموجب البلاغين، الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.


