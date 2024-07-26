المقاومة تقصف عسقلان وتعلن قتل جنود وتدمير دبابات في غزة

وطنا اليوم:أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها قصفت اليوم الجمعة مدينة عسقلان برشقة صاروخية وقتلت جنودا ودمرت دبابات خلال معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي في غزة، في حين تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع مخلفا المزيد من الشهداء والدمار.

فقد أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت عسقلان ومستوطنات في غلاف غزة برشقة صاروخية.

وتحدثت هيئة البث الاسرائيلية عن إطلاق 3 صواريخ من شمالي قطاع غزة، وقالت إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا وسقطت البقية في مناطق مفتوحة وتسبب أحدها باندلاع حرائق.

من جهتها، أفادت القناة 13 العبرية باندلاع حريق في شاطئ عسقلان بعد إطلاق صواريخ من غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي حرائق في محيط عسقلان وكذلك في محيط مستوطنة “نتيف هعسراه” بغلاف غزة.

ومؤخرا، قال الجيش الإسرائيلي إن الفصائل الفلسطينية لا تزال قادرة على توجيه ضربات صاروخية لتل أبيب ومدن أخرى بعيدة عن قطاع غزة.

في التطورات الميدانية أيضا، تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن توغلت مجددا وبشكل محدود في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وقد أعلنت كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبر تطبيق تليغرام أنها أوقعت أفراد قوة مشاة إسرائيلية بين قتيل وجريح إثر تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في تل الهوى.

وفي المحور نفسه، قالت القسام إن مقاتليها دمروا دبابتي ميركافا 4 حولهما عدد من الجنود الإسرائيليين بعبوتي “شواظ” واستهدفوا دبابة ثالثة بقذيفة الياسين 105، مؤكدة أنهم قنصوا أيضا جنديا إسرائيليا، وقصفوا القوات المتوغلة في حي تل الهوى بقذائف الهاون.

وفي شرق خان يونس التي تشهد منذ أيام عملية عسكرية إسرائيلية واسعة، أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها يخوضون منذ الليلة الماضية اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع القوات المتوغلة.

كما أعلنت سرايا القدس قصفها بقذائف الهاون جنود وآليات الجيش الإسرائيلي المتمركزين في محيط بوابة معبر رفح وعلى طول خط الإمداد في محور نتساريم الذي يفصل وسط القطاع عن شماله.

وبعد أن أقر في وقت مبكر اليوم مقتل أحد جنوده بصاروخ مضاد للدروع في رفح، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 13 جنديا في المعارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وادعى المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن قوات الفرقة 98 قتلت نحو 100 من مسلحي حركة حماس خلال عملياتها العسكرية في خان يونس، كما تحدث عن العثور على ممرات أنفاق وأسلحة في حي تل السلطان غربي رفح.

قصف وشهداء

على صعيد آخر، شهدت مناطق مختلفة من قطاع غزة اليوم قصفا إسرائيليا مكثفا بالطائرات الحربية والمروحيات والمدفعية.

ففي خان يونس، أوقع القصف الإسرائيلي ما لا يقل عن 7 شهداء بينهم امرأتان في منطقتي عبسان وبني سهيلا.

كما انتشل مواطنون جثامين 6 شهداء من شارع صلاح الدين شرقي المدينة، وأصيب عدد من الشبان برصاص قناص على دوار بني سهيلا.

وبالتزامن مع القصف، نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في حي الشيخ ناصر شرقي مدينة خان يونس، وفق مصادر فلسطينية.

وكانت الأمم المتحدة أكدت نزوح 150 ألف فلسطيني من شرقي خان يونس بسبب التوغل الإسرائيلي المستمر في المنطقة.

وفي مدينة غزة، أفاد مصدر باستشهاد 3 أشخاص وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي على شقة سكنية.

وفي وسط القطاع، كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق عدة، لا سيما منطقتي شمال النصيرات والمغراقة وشرق مخيم البريج.

وتسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشريت الأول الماضي في استشهاد أكثر من 39 ألف فلسطيني وإصابة 90 ألفا، بينما لا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين.