بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

جوينات يفتتح مركز مادبا للسكري والغدد الصماء

8 دقائق ago
جوينات يفتتح مركز مادبا للسكري والغدد الصماء

جوينات: افتتاح هذا الصرح الطبي يشكل إضافة نوعية للقطاع الصحي في محافظة مادبا

الكرادشة: المركز يسعى إلى تقديم خدمات طبية متقدمة وفق أفضل المعايير الحديثة

وطنا اليوم – رعى رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات، حفل افتتاح “مركز مادبا للسكري والهرمونات والغدد الصماء”، بإشراف الدكتور عامر سمعان الكرادشة، البورد الأمريكي في الهرمونات والسكري والغدد الصماء، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والطبية وأبناء المجتمع المحلي.

وأكد جوينات خلال كلمته أن افتتاح هذا الصرح الطبي يشكل إضافة نوعية للقطاع الصحي في محافظة مادبا، ويعكس أهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس التنمية الحقيقية، مشيراً إلى أن المؤسسات الطبية الحديثة لم تعد مجرد مرافق علاجية، بل أصبحت مراكز للوعي والرعاية الإنسانية وصناعة الأمل.
وقال المهندس جوينات “إن الحضارات لا تُقاس فقط بما تبنيه من عمران، بل بما تؤسسه من وعي، وبما توفره للإنسان من رعاية تحفظ صحته وكرامته، فالصحة ليست خدمةً فحسب، بل إحدى صور العدالة الإنسانية وأحد أعمدة الاستقرار المجتمعي.”
وأضاف  أن هذا المشروع الطبي يجسد نموذجاً مشرّفاً للشراكة بين القطاع الخاص والجهود الوطنية في خدمة المجتمع، مؤكداً حرص البلدية على دعم المشاريع التنموية والاستثمارية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص العمل وتعزيز البيئة الصحية في المحافظة.

وأشار جوينات إلى أن توقيت الافتتاح يتزامن مع قرب مناسبة عيد استقلال الأردن، الأمر الذي يمنح الافتتاح بعداً وطنياً يعكس مسيرة الإنجاز والبناء التي شهدها الأردن في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصحي.

من جهته، عبّر الدكتور عامر الكرادشة عن شكره للحضور والداعمين، مؤكداً أن المركز يسعى إلى تقديم خدمات طبية متقدمة وفق أفضل المعايير الحديثة، بما يسهم في خدمة مرضى السكري والغدد الصماء في محافظة مادبا والمناطق المجاورة.

وفي ختام الحفل، جرى افتتاح المركز رسمياً والاطلاع على مرافقه والخدمات الطبية التي يقدمها للمراجعين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:21

الأردن حين يهتف للقدس… لا يرفع شعاراً بل يعلن موقفاً

19:31

الطفيلة: السردية الأردنية مشروع وطني يوثق الأرض والإنسان

17:30

العيسوي يستقبل طلبة جامعات وفعاليات أكاديمية

16:59

الفوسفات: بدء توزيع الأرباح النقدية على المساهمين يوم غد الأحد 

13:25

العملة_الإنسانية

13:18

مدينة المغتربين الذكية… فتيل إطلاق مدينة الماضونة

13:13

مذكرة تفاهم بين صناعة عمان وجائزة الحسن للشباب

13:12

Orange Money ترعى فعالية البنك المركزي الأردني حول “تعزيز دور المرأة المحوري في القطاع المالي والمصرفي”

13:07

عذابات….صمت

11:57

اختتام البطولة الخامسة للسباحة المفتوحة في العقبة

11:53

إختتام الحملة التوعوية الشاملة لبرنامج BTEC لشباب كلنا الأردن في العقبة

11:15

زين الراعي الرسمي لرالي الأردن الدولي 2026

وفيات
وفيات الجمعة 15 – 5 – 2026وفيات الخميس 14-5-2026الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكتالوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026