أمسية مميزة بصوت هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني على الساحة الرئيسية في جرش

وطنا اليوم_ليلة لبنانية فلسطينية بامتياز عاشها جمهور جرش على خشبة مسرح الساحة الرئيسية بحضور رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش وزيرة الثقافة هيفاء النجار والرئيس التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي، في اولى حفلات الساحة الرئيسية في مهرجان جرش في الليلة الثانية من ليالي المهرجان، تزينت بالصوت الملائكي للفنانة اللبنانية هبة طوجي برفقة الموسيقار العالمي أسامة الرحباني.

وفي توليفية فنية تجسدت بالإبداع والعالمية بدأت الفنانة طوجي وصلتها الغنائية بأغنية “طلعت يا محلا نورها ” للفنانة فيروز، ومن بعدها رحبت بجمهور جرش وشكرتهم على استقبالهم المليء بالحب والتقدير ووعدتهم بأمسية من الخيال .

واستكملت طوجي وصلتها الفنية بنخبة من أجمل الاغاني منها “يمكن حبيتك” كما غنت واحدة من أجمل قصائد منصور الرحباني “راجع من رماده” التي تفاعل معها الجمهور بحماس.

ثم غنت “الي و الك السماء” وأهدتها لكل طفل غادرنا بسبب الحرب، لتصدح من بعدها باغنية ” أنا وشادي” للفنانة فيروز، وبصوت قوي وثابت غنت “وحياة الي راحوا” و “لمعت اضواء الثورة” ، كما غنت للحب بأغنية “خلص ” و “ضلك حدي” من ألبومها الجديد.

وعلى انغام ” مين اللي بيختار ” و “البداية ولا نهاية ” تعالت اصوات الجمهور، وتفاعل بشكل كبير مع اغنية “حنا السكران” و”كان عنا طاحون”.

ومع اقتراب انتهاء وصلتها الفنية صدحت طوجي بأجمل أغانيها منها ” اول ما شفتوا ” و “زمان ” و “بلد التناقض” التي أنهت بها أمسيتها الفنية برفقة الفرقة الموسيقية والموسيقار اسامة الرحباني.

وبعد وصلتهاالفنية كرمت رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش وزيرة الثقافة هيفاء النجار الفنانة طوجي والموسيقار الرحباني وشكرتهما على هذه الأمسية الفنية.