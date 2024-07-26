القيسي: حملات لجذب السياح والمستثمرين إلى أم الجمال

وطنا اليوم:قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، الجمعة، إن حملات تسويقية وفعاليات كبيرة مرتقبة من قبل هيئة تنشيط السياحة لجذب السياح والمستثمرين إلى موقع أم الجمال، بعد إدراجه على قائمة التراث العالمي.

وأضاف القيسي أن عشاء كبيرا سيقام خلال الأسابيع الـ4 المقبلة في موقع أم الجمال، حيث سيتم دعوة سفراء دول أجنبية وعربية ومستثمرين أردنيين ومدراء فنادق رئيسية في الأردن، لتعريف الأردنيين القيمة الاستثنائية لهذه المدينة وتعريف السياح والأجانب بهذه القيمة، بحسب المملكة.

وتحدث عن رصد مبلغ خلال العام الحالي لإعادة تأهيل مركز الزوار في أم الجمال، إضافة إلى أن مبلغا مرصودا لإعادة رصف ممرات داخلية في المدينة ليصار إلى رسم درب لسير السياح عليه.

وأشار إلى أن موقع أم الجمال هو الخامس الذي يدرج لدي لجنة اليونسكو للتراث العالمي في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأدرجت لجنة اليونسكو للتراث العالمي، الجمعة، موقع أم الجمال الأثري في قائمة التراث العالمي ليضاف إلى 6 مواقع أردنية مسجلة في قائمة التراث العالمي، وهي البترا، قصير عمرة، موقع أم الرصاص، وادي رم، والمغطس والسلط.