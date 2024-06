د. عادل يعقوب الشمايله

شاهدتُ يوم امس برنامجاً كان عنوانه شريعةُ الغاب

من بينِ المشاهدِ العديدةِ لما عرضه البرنامج عن شريعة الغاب المطبقة في البر والبحر والجو، اروي هنا مشهد قطيع من الابقار والثيران الضخمة الحجم ترعى في سهل مخضر سَمِنَتْ وتضخمت من وفرةِ خيراته.

فجأةً ظهرَ اربعةُ ذئاب. احستْ الابقار والثيران بخطرِ الزوارِ الاربعةِ واهدافهم، فأدارت ظهورها للذئاب وبدأت بالهربِ والتزاحمِ، كُلُّ واحدٍ منها يريدُ النجاةَ لنفسه.

كان منظرُ الابقار وهي تركضُ خائفةً بأقصى سرعتها وقد بانَ عليها التعبُ والوهنُ وبدأت تلهث، لا لطولِ مسافةِ الجري ولكن لأن قواها خائرةٌ من الخوف، مثيرا للشفقة عليها والكره للذئاب المهاجمة والحنق على عدوانيتها وتنغيصها لأمن قطيع الابقار.

الذئابُ بدورها بدأت تتعبُ وتلهثُ من المطاردة ومحاولات الالتفاف والبحث عن اي ثغرة، وظهرَ عليها التردد. هل تتوقف عن مطاردة الابقار والثيران لتبحث عن فرائس اسهل نيلاً، أم تستمرَ في المحاولة.

وقبلَ ان تتخذَ الذئابُ قرارها كان التعبُ والخوف والرهبة قد نال من احد الثيران في مؤخرة القطيع، فهاجمهُ ذئبٌ ونهشَ فخذ الثور، في هذ اللحظة وصلت بقية الذئاب واحاطت بالثور تنهشهُ من كافةٍ جوانبهِ حتى سقطَ على ركبتيه، أما قطيعُ الثيران فظل مواصلاً الهرب ولم يلتفت أي منها الى الخلف لانقاذِ رفيقهم وابن جلدتهم الثور سئ الحظ.

الملاحظُ انَّ الذئابَ الاربعةَ كانت متوافقة على الهدفِ وهو صيدُ احد الثيران على الاقل، وكانَ كلُ واحدٍ منها يحاولُ ايجاد ثغرةٍ في القطيع ليفكك من تماسكه ويفرقهُ عن بعضه البعض حتى يسهلَ الايقاعُ بأحدها لأن الثيران كانت تتزاحمُ على طريقِ الهربِ وتحتكُ ببعضها.

الملاحظةُ الثانيةُ، أنهُ بالرغمِ من أنَّ حجم ووزن الثور الواحد من الثيران الفزعةِ الهاربةِ كان يفوقُ حجمَ ووزنَ الذئابِ الاربعةِ المُهاجمةً مجتمعةً، فإن الثيران لم تحاول الدفاع عن نفسها بالاستدارةِ نحوَ الذئاب لطردها بل واستخدام قرونها الطويلة الغليظة لإخافة الذئاب او قتلها.

حينها، تذكرتُ قول خالد بن الوليد: فلا نامت اعين الجبناء. كما تذكرت قول النبي محمد: إنما يأكلُ الذئبُ من الغنمِ القاصية أي المنفردة عن البقية.

الكثرةُ العدديةُ وضخامةُ المواردِ ليست كافيةً لوحدها لبناءِ الامم وتقدمها وازدهارها والحفاظ على أمنها، والا كانت السودان من بين اكثر دول العالم الثالث على الاقل تقدماً وأمناً وازدهاراً ونجاةً من الفقرِ والبطالة، واقَلَها حاجة لاكياس الطحين من المعونات الامريكية والاجنبية. والحكمُ ذاتهُ ينطبقُ على الجزائر والمغرب وتونس وليبيا ونيجيريا وإثيوبيا ومصر وسوريا والعراق.

عندما يفتقدُ الحكمُ الى الحكمةِ، فإنَّ البديلَ أنْ تغلبَ الجهالةُ والغباءُ والسفهُ والدونيةُ والتبعيةُ على نظام الحكم. ولذلك نُسِبَ الى النبي محمد القول: الحكمةُ ضالةُ المؤمن أنَّى وجدها التقطها. هذا القولُ ليسَ تعبيراً عن واقعٍ متحققٍ ومتحصلٍ يمارسهُ ويعيشهُ المؤمنون. أي انهم يمتلكون الحكمة، ولكنها تعبرُ عن الهدف الذي يجب عليهم السعي نحوه.

عندما يقولُ النبيُ أنَّ الحكمةَ ضالةُ المؤمنِ فإن هذا يعني ان الحكمة ليست متحصلة اوتوماتيكيا للمؤمن. ليست بيده ولا بجيبه ولا بقربه ولا بمتناول يده وليست توأم الايمان. ولكنها مخفية عنه ولأنه بحاجة ماسة لها فإنَّ عليه البحثَ عنها والعثورَ عليها وامتلاكها.

وهنا اشير الى أن النبي قال “الحكمةُ” ضالةُ المؤمن ولم يقل الروايات والقصص والاساطير والخرافات وقال فلان عن فلان. فالحكمةُ اكبرُ وأثمنُ وأجدرُ وأحرى بالبحث. وعندما يقول النبيُ أنَّ الحكمةَ ضالةُ المؤمنِ فإنهُ يوجهُ المؤمنَ الى أن الايمانَ وحدهُ لا يكفي، ولا يجبُ التوقفُ عندهُ. ولذلك يقول القرآن ” ادعُ الى سبيلِ ربك بالحكمة والموعظة الحسنة”. وأسبقَ الحكمةَ في الترتيبِ للموعظةِ الحسنةِ التي تُقَدِمها عادةً الروايات والاساطير. والحكمة لا تعني الدبلوماسية واللطف، معنى الحِكمةِ لُغةً:

‎الحِكمةُ: مَعرِفةُ أفضلِ الأشياءِ بأفضلِ العُلومِ

‎وقال ابنُ القَيِّمِ: (الحِكمةُ: فِعلُ ما ينبغي، على الوجهِ الذي ينبغي، في الوقتِ الذي ينبغي

‎الحِكمةُ: خروجُ نفسِ الإنسانِ إلى كمالِها الممكِنِ لها في حدَّيِ العِلمِ والعَمَلِ)

the process of getting) knowledge or skillfrom doing, seeing, or feeling things.

الباحثون researchers لا تعنيهم الاساطير والخرافات والروايات، ولا يضيعونَ وقتهم في البحثِ عنها لانها مكومةٌ في كل مكان، وفي متناولِ الكسالى والجهلةِ والعوامِ ولا يشكلُ امتلاكها ميزةً او ثروة او مركزا او مقاماً.

الباحثون researchers يهمهم ايجاد الابرة في كومة القش، او الوصول الى طاقة الكهرباء غير المنظورة ولا الملموسة ولا المحسوسة وتحويلها الى منظور وملموس ومحسوس، وتحويل ما في التراب المهمل عصورا تطاولت عبر الزمن، الى طائرات وسيارات ومسيرات وسفن فضائية وتعليم عن بعد واجهزة اشعة وقطارات وملابس واحذية والعاب للاطفال و (Artificial Intelligence ).

فاتعظوا يا اولي الالباب. اما الحفظة فلن يتعظوا لانهم يعتقدون انهم قد امتلؤوا، وأنَّ وظيفتهم تقتصرُ على فتح فوهةِ قِربةِ المخزون حتى وإن طالهُ العفن. ولا يفطنونَ الى أنَّ معظم مياهِ الينابيعِ والآبارِ التي كنا نظنها صالحةً للشرب تبينَ انها ليست كذلك. وأنها تحتاجُ الى إضافة الكلور واجهزةِ تعقيمٍ وفلترةٍ. ولأنًَ الطعامَ يفسدُ إنْ طالَ تخزينهُ أُخترِعتْ وصُنعتْ، واشترى الناسُ الثلاجاتَ. ومعَ ذلكَ، يتعفنُ محتوى الثلاجاتِ إن طالَ عليها الأمدُ. كما أنَّ هناكَ دلائلَ على أن الموادَ الحافظةَ التي تضافُ الى أنواعِ المأكولات حتى تُطيلَ عمرها، هي من مسببات السرطان.